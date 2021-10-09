مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في دوري أمم أوروبا
مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في دوري أمم أوروبا
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موعد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب إسبانيا مساء يوم الأحد، في المباراة النهائية النارية على كأس دوري أمم أوروبا، حيث سيجمع كلا المنتخبين على ملعب ” سان سيرو”.

موعد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا

وستنطلق الأمسية الكروية بين منتخب فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، البحرين، قطر، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن.

أما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما عند الساعة دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري الأمم الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب فرنسا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا في دور نهائي دوري أمم أوروبا، حيث سيكون في حراسة المرمى هوغو لوريس.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: بوغبا، رابيو، فيريتو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما سيكون في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، جافي، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس، أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، بريان جيل، فيران توريس.

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