فستان أنغام القصير والجريء يعرضها للانتقاد ومحبوها: “بلاش عشان بنحترمك” (شاهد)

فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورها بإطلالتها الجريئة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.

أنغام وفستان فوق الركبة!

ونشرت أنغام لقطات من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، معقبة بكلمات بعض أغاني ألبومها الجديد.

وارتدت الفنانة المصرية فستاناً أسود قصير فوق الركبة، منقوشاً بالورود الملونة، بكتف واحد، وتركت شعرها القصير منسدلًا علي كتفيها، مع بعض الاكسسوارات الناعمة ومساحيق تجميل خفيفة.

وجاء في تعليقها على صورها: (عوضني الوقت اللي انا عيشته من غيرك في حياتي، وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي ).

وعلى صورة أخرى، كتبت الفنانة: ( من قلبي بقول بتمنى هنايا يطول ويطول، تفضل فرحة بداياتنا تعيش على طول، على طول.)

وبينما عبر الأغلبية عن إعجابهم بأناقة وإطلالة الفنانة المصرية، هاجمها آخرون واتهموها باللجوء إلى الجرأة من جديد لتتصدر التريند وتخطف الأنظار.

وجاء في التعليقات: (مش محتاجة تقلعي .. الناس حبتك من صوتك .. والا مكنتش سمعتك وانتي صغير).

وكتب آخر: (حتى انت بقيتى تشلحي).

ووافقهما ناشط الرأي معقباً: (بلاش البس ده احنا بنحبك علشان بنحترمك).

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وقالت إحدى المتابعات: (ليه كده يا انغام مش مستاهلة الدنيا والله صوتك ما بدو هيك حركات).

واستوحت أخرى تعليقها من كلمات أنغام نفسها وكتبت: (بدل مطولي هناكي طولي فستانك يبقى احسن).

وسخر آخر: (علي راي الاخ كاظم “كل ما تكبر تقلع).

ظهور نادر لوالدة أنغام

وقبل أسبوع، تفاجأ الجمهور بظهور نادر لوالدة أنغام أثناء احتفال الأخيرة بعيد ميلاد نجلها الأكبر عمر في احتفال عائلي صغير اقتصر على أبنائها ووالدتها.

ونشرت الفنانة صور احتفال عيد ميلاد ابنها عمر عبر (فيسبوك) معقبة: (يارب أحفظ عمري وروحي).

ولفتت والدة أنغام أنظار الجمهور من خلال ظهورها في إحدى الصور التي نشرتها والتي جمعتها بابنتها وابنيها عمر وعبد الرحمن، مؤكدين أن شبهاً كبيراً يجمع الفنانة بوالدتها.

انتصارات أكتوبر

وفي سياق آخر، أحيت أنغام حفل بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة أمس الجمعة، برفقة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

وأدت أنغام عدداً كبيراً من أغانيها لمدة ساعتين، وغنت 15 أغنية من أبرز أغانيها، مثل سيدي وصالك، عمري معاك، بعتلي نظرة بعتله، نفس الشوق، لا دبلت، حتة ناقصة، أنا بعته كتير، بتوصفني، وغيرها من الأغاني.

وشاركت أنغام مقطعاً من الحفل عبر صفحتها على (فيسبوك)، وعلقت: (بلدي قوية ومستحيل تقع في يوم او تنكسر).

وطرحت الفنانة مؤخراً كليب أغنيتها (ونفضل نرقص)، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإخراج عادل جمال.

وظهرت الفنانة أنغام في أغنيتها (ونفضل نرقص) بفستان جريء على أحد الشواطئ .

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري بعنوان “برضه بتوحشني”.

وحظيت الأغنية بحوالي 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

موقف محرج

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لموقف محرج على مسرح مركز “المنارة” في القاهرة بسبب فستانها بسبب فتحته، ما عرّضها لإنتقادات لاذعة.

وظهرت أنغام فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير.

كما جاء في التعليقات على فستانها: ” طيب لبسته ليش؟” و”محد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟” و”ولو لبست ساتر ماكان صار كذا” و”مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟” و”تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟” و”طيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟”.

وأحيت الفنانة حفلاً منذ أسابيع ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية “الربيع”.

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ويشار إلى أن الفنانة لم تتمكن من حبس دموعها أثناء أداء أغنية “طول ما أنت بعيد” واستقبل الجمهور ذلك بالهتاف والتصفيق لها.

وتصدرت الفنانة حديث المصريين على مواقع التواصل بعد لفتات طريفة لها، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وكان لافتا ممازحة أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: “من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.”

وتابعت موجهة حديثها له:”أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص”.

ليصفِّق الحاضرون لها ويردون: “انتي قمر النهاردة.. إحنا بنحبك، ربنا يحميك ويطوّل في عمرك ويمتعك بالصحة”.

كذلك ردت الفنانة على أحد الحاضرين والذي وصفها بـ”ست العاقلين”، قائلة: “عشان أنت ما تعرفنيش”.

وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات قائلة: (هو ده اللي عارف وشاف (رأى) 30 سنة جنان”.

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