حوار بين مواطن عماني وولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق (فيديو)

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر في سلطنة عمان مقطعا مصورا، أظهر حوارا بين مواطن عماني وولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق نجل السلطان الأكبر.

وكان مواطنون يستقبلون ولي عهد السلطنة أثناء زيارته لولاية السويق، المتضررة بشدة من إعصار شاهين الذي ضرب السلطنة قبل أيام، ودار حوار بين أحد المواطنين وولي العهد عن جهود الحكومة في إصلاح آثار شاهين.

صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم يزور ولاية السويق#عمان_عظيمه_بشعبها pic.twitter.com/fKGdAm8zlf — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) October 9, 2021

ذي يزن بن هيثم

وظهر المواطن العماني بولاية السويق، وهو يقترب من سيارة ذي يزن بن هيثم، ويمسك بهاتفه الجوال ليصور الحوار، ورحب في البداية بولي العهد وعبر عن سعادته بقدومه.

وقال:”السيد ذي يزن في قلب المكان بارك الله فيك ومشكورين على مجهوداتكم، ومثل ما شفت الجماعة هنا بحاجة إلى وقفتكم وكلنا ثقة إن شاء الله أن هذه المشاكل ستحل بأسرع وقت ممكن”.

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ليجيبه ولي عهد سلطنة عمان بالموافقة، وتبادل معه أطراف الحديث واعدا إياه بحل مشاكل المواطنين في السويق بأسرع وقت.

ولاية السويق وإعصار شاهين

وكانت كل من ولايتي السويق والخابورة من أكثر الولايات تضررا خلال الأيام الماضية، بسبب الحالة المدارية شاهين التي ضربت السلطنة، وتسببت بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وكان واضحا من الصور والفيديوهات أن الضرر الأكبر لإعصار شاهين قد وقع في ولايتي الخابورة والسويق، حيث أن هناك منازل اختفت تماما وكأنها لم تكن.

إعصار شاهين في سلطنة عمان

وشهدت عمان الأسبوع الماضي، ظاهرة مناخية تتمثل في حالة مدارية ضربت سواحل البلاد وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، عُرف باسم إعصار شاهين.

وتم تفعيل حالة الطوارئ في عمان، وتعطيل العمل على مدار يومي الأحد والاثنين، وأعلنت الحكومة العمانية عن مراكز الإيواء المستعدة لاستقبال المتضررين من الإعصار.

نتج عن الإعصار خسائر في الأرواح، وتهالك البنية التحتية في المناطق التي ضربها.

وبدأ الإعصار بمنخفض مداري في مساحة كبيرة من بحر عمان، ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية، ولم تتضرر منه دول عربية أخرى.

وبحلول ليلة الاثنين، أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة بما يعني تحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة مما كانت عليه.

ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان

ويشار إلى أن ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولد في 21 أغسطس من عام 1990، وهو النجل الأكبر للسطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل ذي يزن على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

ويعرف عن ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 31 عاما، اهتمامه بالشباب حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر من عام 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.

وزير الشباب

وتم تعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام الماضي.

وبعد تعيين ذي يزن في الحكومة الجديدة في أغسطس من عام 2020، قال مصدر عماني مطلع لموقع العرب: “إن هذه الخطوة مؤشر على رغبة القيادة الجديدة في تجديد دماء الحكومة من خلال حقن الشباب والعمل على تشكيل دائرة متماسكة حول السلطان استعدادًا للمراحل السياسية المقبلة”.

وفي يوم الشباب العماني في أكتوبر من عام 2020 ، قال ذي يزن بن هيثم في كلمة له ، إن وزارته ستعمل على “خلق جيل من الشباب قادر على التفكير والتحليل والإبداع” متعهدا بأن “الوزارة ستضع أيضا الآليات المناسبة للاستماع إلى الشباب واستطلع آرائهم لجعلهم شركاء حقيقيين في وضع الخطط المستقبلية “.

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وفي ديسمبر من عام 2020، استضافت سلطنة عُمان المجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار الدولة المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، وكانت المملكة العربية السعودية وقطر تتنافسان على الفوز بها.

وقد جاء ذلك الحدث وسط محادثات لإنهاء خلاف دام 3 سنوات بين قطر وبعض جيرانها.

وفي حديثه في الحفل، قال ذي يزن: “إن الأحداث والبطولات الرياضية هي أدوات لنشر ثقافة التقارب والتفاهم بين شعوب القارة وإرساء أسس المحبة والسلام في العالم”.

انتقال السلطة في سلطنة عمان

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، والذي أصدره السلطان هيثم بن طارق في يناير الماضي، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن.

وقد تولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في يناير من عام 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وكان الدستور ينص على قيام مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

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