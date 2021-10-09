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لماذا ثار الأردنيون بعد حفل تامر حسني في عمان؟! (شاهد)

كتب أنس السالم
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عبّر أردنيون عن استيائهم من الاحتشاد الذي شهده الحفل الذي أحياه النجم المصري تامر حسني في عمان الجمعة، دون مراعاة لقرارات مواجهة فيروس كورونا .

وغصّ النادي بالآلاف من محبي تامر حسني الذي قدّم عدداً من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور حتى ساعات متأخرة من الليل.

حفل تامر حسني في عمان
حفل تامر حسني في عمان

 

وانتقد مغرّدون أردنيون تطبيق قوانين الدفاع في الأردن على المساجد والجامعات، وإبقاء الحفلات الفنية والتجمهر الكبير فيها دون أيّ اجراءات.

 

تفاعل الجمهور مع حفل تامر حسني في عمان حتى منتصف الليل
تفاعل الجمهور مع حفل تامر حسني في عمان حتى منتصف الليل

 

بعد حفل تامر حسني .. أردنيون: لن نلتزم بقوانين الدفاع 

وعلى الرّغم من أن صورة انتشرت على انها من حفل تامر حسني في عمان، لكنها في الحقيقة صورة من حفل له في الاسكندرية، إلا أنّ ذلك لم يمنع نشطاء أردنيون من نشر فيديوهات من الحفل، معبرين عن رفضهم الإمتثال لقوانين الدفاع، لانها تطبق بدون عدالة. حسب رأيهم

وقال الكاتب الأردني المعروف أحمد حسن الزعبي تعليقاً على حفل تامر حسني: “بالنسبة لي سقط قانون الدفاع ولن امتثل له مطلقا، اما ان يطبق على الحميع او يرفع عن الجميع. ومن سيقول لي انت مخالف لقانون الدفاع رح امعطه بكس بنص نيعه..ليش هذا الاستقواء على المواطن العادي الملتزم.”.

وكتب أحمد بلاونة قائلاً: “حفله تامر حسني وقبلها مهرجان جرش هم ياخذون المال ومسموح لهم كل شيء ونحن علينا إغلاق محلاتنا ومخالفات الشركات التي تعمل من أجل عيش كريم وتشغل الناس يقوموا بإغلاقها. اول امس البلبيسي يقول اغلقنا ٧٠٠ منشأة وبكل فخر ورافع رأسه وهو يعلن عن مخالفات وإغلاق الشركات. نعم لإلغاء امر الدفاع”.

بينما كتبب مدالله النوارسة: “اذا كانت صحيح حفله تامر حسني في عمان عزيزي….. لف جميع قوانين الدفاع وحطهن في مكان امن”.

مغرّدة تُدعى منى كتبت تقول: “ما شاء الله مهرجان جرش و حفلة تامر حسني ما فيهم كورونا بس تخرج الجامعة الي دفعونا رسومه اجباري ما بنقدر نعمله لانو كورونا”.

ورآى المغرد معاذ رواشدة أن “الدولة الان تتخبط بفرض القوانين اعتقد افضل قرار رفع القيود وكل مواطن يتحمل مسؤوليه نفسه”.

في حين قال آخر إنّ “قانون الدفاع يطبق على الفقراء والمساكين أما أهل الغناء والطرب والحرام فلا راد لهم سوى القبور والمرض”.

وذكر موقع “سواليف” الأردني ان المفارقة أن مهرجان جرش الذي أقيل مديره ايمن سماوي بقرار من وزير الثقافة بعد يوم واحد من حفل الفنان جورج وسوف كان في وقت يشهد فيه الأردن حالة استقرار وبائي معلنة بينما جاء حفل تامر حسني في وقت ترتفع فيه نسبة الإصابات الأسبوعية وتعلن لجنة الأوبئة عن قلقها من هذا الإرتفاع.

حسني في عمان

واستضاف تامر حُسني خلال حفله فتى الزرقاء صالح على المسرح.

وسُجلت في الأردن أمس الجمعة، 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و888 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 831832 إصابة.

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وارتفع عدد الوفيات إلى 10789 وفاة منذ بدء الجائحة.

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