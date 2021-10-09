لماذا ثار الأردنيون بعد حفل تامر حسني في عمان؟! (شاهد)

عبّر أردنيون عن استيائهم من الاحتشاد الذي شهده الحفل الذي أحياه النجم المصري تامر حسني في عمان الجمعة، دون مراعاة لقرارات مواجهة فيروس كورونا .

وغصّ النادي بالآلاف من محبي تامر حسني الذي قدّم عدداً من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور حتى ساعات متأخرة من الليل.

وانتقد مغرّدون أردنيون تطبيق قوانين الدفاع في الأردن على المساجد والجامعات، وإبقاء الحفلات الفنية والتجمهر الكبير فيها دون أيّ اجراءات.

بعد حفل تامر حسني .. أردنيون: لن نلتزم بقوانين الدفاع

وعلى الرّغم من أن صورة انتشرت على انها من حفل تامر حسني في عمان، لكنها في الحقيقة صورة من حفل له في الاسكندرية، إلا أنّ ذلك لم يمنع نشطاء أردنيون من نشر فيديوهات من الحفل، معبرين عن رفضهم الإمتثال لقوانين الدفاع، لانها تطبق بدون عدالة. حسب رأيهم

وقال الكاتب الأردني المعروف أحمد حسن الزعبي تعليقاً على حفل تامر حسني: “بالنسبة لي سقط قانون الدفاع ولن امتثل له مطلقا، اما ان يطبق على الحميع او يرفع عن الجميع. ومن سيقول لي انت مخالف لقانون الدفاع رح امعطه بكس بنص نيعه..ليش هذا الاستقواء على المواطن العادي الملتزم.”.

يقال هذا حفل لتامر حسني أمس على طريق المطار

بالنسبة لي سقط قانون الدفاع ولن امتثل له مطلقا، اما ان يطبق على الحميع او يرفع عن الجميع.

ومن سيقول لي انت مخالف لقانون الدفاع رح امعطه بكس بنص نيعه..ليش هذا الاستقواء على المواطن العادي الملتزم.#اسقاط_قانون_الدفاع

أ.ح.ز pic.twitter.com/F89KnwyU3n — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) October 9, 2021

وكتب أحمد بلاونة قائلاً: “حفله تامر حسني وقبلها مهرجان جرش هم ياخذون المال ومسموح لهم كل شيء ونحن علينا إغلاق محلاتنا ومخالفات الشركات التي تعمل من أجل عيش كريم وتشغل الناس يقوموا بإغلاقها. اول امس البلبيسي يقول اغلقنا ٧٠٠ منشأة وبكل فخر ورافع رأسه وهو يعلن عن مخالفات وإغلاق الشركات. نعم لإلغاء امر الدفاع”.

حفله تامر حسني وقبلها مهرجان جرش

هم ياخذون المال ومسموح لهم كل شيء ونحن علينا إغلاق محلاتنا ومخالفات الشركات التي تعمل من أجل عيش كريم وتشغل الناس يقوموا بإغلاقها

اول امس البلبيسي يقول اغلقنا ٧٠٠ منشأة وبكل فخر ورافع رأسه وهو يعلن عن مخالفات وإغلاق الشركات نعم لإلغاء امر الدفاع — A7mad Balawneh (@Balawneh9) October 9, 2021

بينما كتبب مدالله النوارسة: “اذا كانت صحيح حفله تامر حسني في عمان عزيزي….. لف جميع قوانين الدفاع وحطهن في مكان امن”.

اذا كانت صحيح حفله تامر حسني في عمان

عزيزي…..

لف جميع قوانين الدفاع وحطهن

في مكان امن #الاردن pic.twitter.com/fA9otX4Mhv — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) October 9, 2021

مغرّدة تُدعى منى كتبت تقول: “ما شاء الله مهرجان جرش و حفلة تامر حسني ما فيهم كورونا بس تخرج الجامعة الي دفعونا رسومه اجباري ما بنقدر نعمله لانو كورونا”.

ما شاء الله مهرجان جرش و حفلة تامر حسني ما فيهم كورونا بس تخرج الجامعة الي دفعونا رسومه اجباري ما بنقدر نعمله لانو كورونا 👍🏻 — مُنْى (@Alfarrayehmuna) October 9, 2021

ورآى المغرد معاذ رواشدة أن “الدولة الان تتخبط بفرض القوانين اعتقد افضل قرار رفع القيود وكل مواطن يتحمل مسؤوليه نفسه”.

الدولة الان تتخبط بفرض القوانين

اعتقد افضل قرار رفع القيود وكل مواطن يتحمل مسؤوليه نفسه — Moath Rwashdeh (@RwashdehMoath) October 9, 2021

في حين قال آخر إنّ “قانون الدفاع يطبق على الفقراء والمساكين أما أهل الغناء والطرب والحرام فلا راد لهم سوى القبور والمرض”.

قانون الدفاع يطبق على الفقراء والمساكين أما أهل الغناء والطرب والحرام فلا راد لهم سوى القبور والمرض بإذن اللَّه — Basel Eshnino (@BaselEshnino) October 9, 2021

وذكر موقع “سواليف” الأردني ان المفارقة أن مهرجان جرش الذي أقيل مديره ايمن سماوي بقرار من وزير الثقافة بعد يوم واحد من حفل الفنان جورج وسوف كان في وقت يشهد فيه الأردن حالة استقرار وبائي معلنة بينما جاء حفل تامر حسني في وقت ترتفع فيه نسبة الإصابات الأسبوعية وتعلن لجنة الأوبئة عن قلقها من هذا الإرتفاع.

واستضاف تامر حُسني خلال حفله فتى الزرقاء صالح على المسرح.

وسُجلت في الأردن أمس الجمعة، 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و888 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 831832 إصابة.

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وارتفع عدد الوفيات إلى 10789 وفاة منذ بدء الجائحة.