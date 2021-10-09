الأهلي يفاجئ نجومه بعد عقوبة الخصومات بصرف مكافآت مالية

أعلنت إدارة نادي الأهلي عن صرف نصف مليون جنيه مصري، لكل لاعب بالفريق لكرة القدم وهي مكافأة مالية للفوز باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على حساب كايزر تشفيز بطل جنوب إفريقيا.

الأهلي وصرف المكافآت

وأفادت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة النادي صرفت مكافآت الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ مسيرة الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، والثانية بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، وقد شملت المكافأة جميع الموظفين داخل القلعة الحمراء.

وبينت التقارير، أن إدارة النادي قامت بصرف مستحقات اللاعبين منه إلى جانب رواتب شهر سبتمبر الماضي الذي شهد خصومات من عقوبة السوبر المصري المحلي والتي تم تقسيمها على خمسة شهور.

الخصومات ورئيس الأهلي

وكان رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قد وقع على فرض عقوبة على الفريق الأول وجهازه الفني بقيمة 300 ألف جنيه مصري بنسب مختلفة عقب الخسارة، عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتي أقيمت الشهر الماضي على ملعب “استاد برج العرب”.

فريقنا يواصل تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا لانطلاق منافسات دوري أبطال أفريقيا 📸🦅💪

#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/I9LXezqkLX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 8, 2021

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ولم تكن الخسارة التي الأولى التي يتعرض لها نادي الأهلي خلال منافسات الموسم المنصرم، حيث سبق وخسر الحفاظ على لقبه السابق في التتويج بالدوري المصري، بعد تمكن غريمه التقليدي الزمالك في الانفراد في صدارة الدوري والتتويج باللقب للمرة ال13 في تاريخ مسيرته.

الصفقات والانتقالات

وشهدت الآونة الأخيرة قيام إدارة الأهلي بعدد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبيل الاستعداد لانطلاق الموسم القادم، من أبرزهم المهاجم الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، والموزبيقي لويس ميكيسوفي.

لقطات من تدريب فريقنا اليوم استعدادًا لانطلاق منافسات دوري أبطال أفريقيا 📸 🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/YUE3E7dQ74 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 6, 2021

وكذلك ضم الثلاثي المصري كريم فؤاد من فريق النجوم المصري، مصطفى البدري من الإنتاج الحربين وحسام حسن من فريق سموحة.

بينما رحل عن الفريق 12 لاعبًا خلال موسم الانتقالات 2021، من أبرزهم والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، مروان محسن، أليو بادجي على سبيل الإعارة والانتقال الحر.

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