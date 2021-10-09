إيران وأذربيجان .. 5 أسباب للتوتر المتصاعد وعلاقة إسرائيل بكل ما يحدث

سلّط تقرير لموقع “ميدل ايست اي” البريطاني، الضوء على تصاعد التوترات بين إيران وأذربيجان، اللتين تشتركان في حدود طولها 700 كيلومتر، في الأسابيع الأخيرة.

وأجرت طهران تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع جارتها القوقازية منذ بداية أكتوبر / تشرين الأول بعد أسابيع فقط من قيام أذربيجان وحليفتيها تركيا وباكستان بتدريبات عسكرية مشتركة في باكو عاصمة أذربيجان.

وجرت المناورات وسط مزاعم إيرانية بأن الجيش الإسرائيلي منتشر على الأراضي الأذربيجانية.

في حرب العام الماضي في ناغورنو كاراباخ، نشرت أذربيجان طائرات بدون طيار إسرائيلية من طراز “كاميكازي” في ساحة المعركة، بينما قدمت تركيا الأسلحة والمساعدة الفنية إلى باكو، مما ساهم في انتصار البلاد العسكري على أرمينيا.

في حين أن التوترات الحالية بين أذربيجان وإيران اقتصرت حتى الآن على حرب كلامية وتدريبات عسكرية على طول حدودهما، هناك مخاوف من أن هذا قد يتصاعد إلى صراع شامل.

يستضيف شمال إيران، على الحدود الجنوبية لأذربيجان، عددًا كبيرًا من السكان الأذريين ، الذين يعتبرون أكبر أقلية في إيران ، مما يعني أن التصعيد قد يكون له عواقب وخيمة.

أسباب الخلاف بين إيران وأذربيجان

ناغورنو كاراباخ

تعود جذور الكثير من المشاكل بين إيران وأذربيجان إلى حرب العام الماضي في ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.

ناغورنو كاراباخ هي منطقة جبلية متنازع عليها في أذربيجان كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية لما يقرب من ثلاثة عقود قبل حرب 2020.

في التسعينيات، انفصلت المنطقة عن أذربيجان، ولكن لم يتم الاعتراف بها من قبل أي دولة في العالم.

لطالما سعى الأرمن الانفصاليون المدعومون من قبل حكومة “يريفان” للانفصال عن أذربيجان وأن يصبحوا جزءًا من أرمينيا ، وإن لم ينجحوا في ذلك.

في أعقاب الحرب التي استمرت 44 يومًا في العام الماضي وانتهت بعد وقف إطلاق النار بوساطة روسية، قالت أذربيجان إنها استعادت الكثير من الأراضي في ناغورنو كاراباخ وحولها التي فقدتها في حرب 1991-1994 التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 30 ألف شخص.

ظلت إيران، المتاخمة لكلا البلدين، صامتة إلى حد كبير خلال الأعمال العدائية، لكنها اعترفت قرب النهاية بأن المنطقة المتنازع عليها كانت أراضي أذربيجانية، على الرغم من كونها تقليديًا حليفة لأرمينيا.

مناورات عسكرية

السبب الثاني لأسباب الخلاف بين إيران وأذربيجان، في 12 سبتمبر، استضافت أذربيجان مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وباكستان في خطوة أدت على ما يبدو إلى استفزاز طهران.

إن التدريبات الثلاثية التي أطلق عليها اسم “الأخوة الثلاثة 2021” ، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية، انتهكت أحكام اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، التي تنص على أن القوات المسلحة ليست تابعة لأذربيجان وإيران وكازاخستان والاتحاد الروسي، وتركمانستان ممنوعة من التواجد في بحر قزوين. لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ لأن إيران لم تصدق عليه بعد.

كان الهدف المعلن للتدريبات هو تعزيز العلاقات الثنائية القائمة وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

في حفل افتتاح التدريبات ، أقر اللفتنانت جنرال حكمت ميرزاييف ، قائد القوات الخاصة الأذربيجانية ، بدعم تركيا وباكستان لأذربيجان في حربها التي استمرت 44 يومًا ضد أرمينيا.

أمن التجارة

اما السبب الثالث لأسباب الخلاف بين إيران وأذربيجان، بعد أيام قليلة من بدء التدريبات، ظهرت تقارير تفيد بأن أذربيجان كانت تفرض قيودًا على الشاحنات الإيرانية التي تستخدم طريقًا – كان يربط سابقًا بين أرمينيا وإيران – استولت عليه أذربيجان بعد حرب 2020.

سبق أن استخدمت إيران الطريق للوصول إلى روسيا وغرب آسيا دون قيود.

وشملت القيود الجديدة نقاط التفتيش وفرض ضريبة على الطرق للسائقين الإيرانيين، واحتجاز سائقين، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا والذي يضمن التدفق الحر لحركة المرور في المنطقة.

أثار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هذه القضية في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء الأناضول التركية، مدعيا أن الشاحنات الإيرانية كانت تدخل كاراباخ “بشكل غير قانوني” منذ ما قبل حرب 2020.

وقال إن حوالي 60 شاحنة إيرانية دخلت منطقة كاراباخ الأذربيجانية دون تصاريح بين 11 آب / أغسطس و 11 أيلول / سبتمبر وأن الضوابط الجديدة جاءت رداً على هذا الانتهاك.

وقال: “ثم بدأنا في السيطرة على الطريق المار عبر الأراضي الأذربيجانية، وانتهت الشاحنات التي أرسلتها إيران إلى كاراباخ” ، مضيفا أنه يتعين عليهم دفع ضرائب عند دخولهم الأراضي الأذربيجانية.

في غضون ذلك ، زعمت وسائل إعلام إيرانية أن أرمينيا تعتزم التنازل عن مقاطعة سيونيك الإستراتيجية لأذربيجان.

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تقع سيونيك، المقاطعة الواقعة في أقصى جنوب أرمينيا، بين جمهورية ناختشفان الأذربيجانية المتمتعة بالحكم الذاتي من الغرب، وأذربيجان من الشرق، وإيران من الجنوب. تشكل الحدود الأرمينية مع إيران.

في حين أن اتفاقية الهدنة لعام 2020 ضمنت لأذربيجان ممرًا يربط ناختشفان ببقية أذربيجان عبر سيونيك ، فإن باكو “غير راضية عن هذه الخطة” ، كما يقول الباحث الإيراني فاردين افتخاري.

يقول الباحث الإيراني فاردين افتخاري، باكو ، “تحافظ على هدف طموح يتمثل في الاستيلاء على كل مقاطعة سيونيك ، مما قد يضع إيران في موقف جيوسياسي غير مواتٍ”.

ويضيف افتخاري: “ستفقد طهران ارتباطها بأرمينيا والوصول المريح إلى المنطقة، بينما ستضطر للتعامل مع قوة إقليمية مشجعة حديثًا ومدعومة بشدة من العدو اللدود لإيران ، إسرائيل”.

من ناحية أخرى ، سعت تركيا ، التي لا تشترك في حدود مع أذربيجان ، منذ فترة طويلة إلى إنشاء رابط مباشر مع أذربيجان من خلال منع وصول إيران إلى أرمينيا ، كما تقول الباحثة الإيرانية الأمريكية والدبلوماسية السابقة شيرين هانتر.

يقول هانتر لموقع Middle East Eye: “لطالما أرادت تركيا أن يكون لها طريق بري إلى أذربيجان ومن هناك إلى شمال إيران وآسيا الوسطى”.

وتضيف: “إذا قررت تركيا الدفع بطموحها الطويل الأمد المتمثل في إنشاء رابط مباشر مع جمهورية أذربيجان من خلال إلغاء وصول إيران إلى أرمينيا ، فإن خطر التصعيد سيزداد”.

الوجود العسكري الإسرائيلي في أذربيجان

والسبب الرابع من أسباب الخلاف بين إيران وأذربيجان، كانت إسرائيل، العدو الإقليمي لإيران، أحد الداعمين الرئيسيين لأذربيجان في نزاع ناغورنو كاراباخ. كما أنها ثاني أكبر مورد للأسلحة لباكو بعد روسيا.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت إسرائيل أكبر مورد للأسلحة إلى أذربيجان على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت مبيعات الأسلحة 825 مليون دولار بين عامي 2006 و 2019.

في 6 أكتوبر ، أعرب كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عن “مخاوف جدية” بشأن الوجود الإسرائيلي المزعوم في القوقاز.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين في موسكو “بالتأكيد لن نتسامح مع التغيير الجيوسياسي وتغيير الخريطة في القوقاز.”

واضاف “لدينا مخاوف جدية من وجود الارهابيين والصهاينة في هذه المنطقة”.

إلا أن باكو نفت مزاعم التواجد العسكري الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإيرانية ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

في أعقاب التدريبات الثلاثية، بدأت إيران مناوراتها العسكرية بالقرب من معبري بولداشت وجولفا الحدوديين مع أذربيجان. وشملت التدريبات وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر.

وأعرب علييف الأذربيجاني عن استغرابه من التدريبات الإيرانية.

“هذا حدث مفاجئ للغاية. يمكن لكل دولة تنفيذ أي مناورات عسكرية على أراضيها. هذا حقها السيادي. ولكن لماذا الآن ، ولماذا على حدودنا؟” وقال الرئيس لوكالة الأناضول.

“لماذا لم يتم إجراء التدريبات عندما كان الأرمن في مناطق جبرائيل وفيزولي وزانجيلان؟ لماذا يتم ذلك بعد أن حررنا هذه الأراضي ، بعد 30 عامًا من الاحتلال؟”

كما قال علييف في 5 أكتوبر / تشرين الأول إن باكو “لن تترك بلا إجابة” مزاعم طهران “التي لا أساس لها من الصحة” بوجود عسكري إسرائيلي على الأراضي الأذربيجانية.

في غضون ذلك، دافع أمير عبد اللهيان عن حق بلاده في إجراء مناورات عسكرية داخل أراضيها.

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية ، قال وزير الخارجية للسفير الأذري الجديد: “إيران لا تتسامح مع نشاط النظام الصهيوني ضد أمنها القومي وستتخذ ما يلزم من إجراءات” ، في إشارة إلى التواجد الإسرائيلي المزعوم على الحدود الإيرانية.

الجانب العرقي: الأقلية الأذرية في شمال إيران

وعن السبب الخامس من أسباب الخلاف بين إيران وأذربيجان، قد تكون طهران أيضًا حذرة من تأثير انتصارات أذربيجان والتحالفات الإقليمية على السكان الأذريين في شمال إيران.

يسكن المنطقة عدد كبير من السكان الأذريين ، ويُقدر أنهم أكبر أقلية في البلاد.

أقام الأذريون في شمال إيران احتفالات عامة بعد انتصار أذربيجان في نزاع ناغورنو كاراباخ وطالبوا بإغلاق الحدود الإيرانية الأرمينية في أعقاب الحرب.

يقول هانتر: “من المؤكد أن إيران قلقة بشأن طموحات باكو تجاه أراضيها والدعاية القومية التركية التي تنطلق من باكو وحتى من تركيا”. واضاف “لكن لا يوجد حاليا تهديد حقيقي بالانفصال في اذربيجان الايرانية.

وتضيف: “لكن المشهد قد يتغير إذا تصاعدت الأزمة وانخرطت قوى خارجية”. “اقتراح (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نفتالي بينيت بضرورة قتل إيران” بألف تخفيضات “قد يعني في نهاية المطاف تقطيع أوصال إيران”.