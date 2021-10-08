من هو ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد بعد استحواذ السعودية عليه!

أصبح السعودي ياسر الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد استحواذ السعودية على النادي.

ودخلت المملكة العربية السعودية التاريخ يوم الخميس السابع من اكتوبر/تشرين أول 2021، عندما مُنح صندوق ثروتها السيادية الضوء الأخضر لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

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وضع البيع البالغ 390 مليون دولار حداً للمعركة القانونية التي طال أمدها والتي شهدت في السابق رفض الدوري الإنجليزي الممتاز لعرض صندوق الاستثمار العام لنادي نيوكاسل يونايتد.

وانهارت عملية الاستحواذ المقترحة العام الماضي بسبب مخاوف بشأن قرصنة وسائل الإعلام وامتلاك الدولة السعودية نادٍ لكرة القدم. الآن يدعي قانون حماية البيئة أن هذه المخاوف قد تمت معالجتها.

من هو ياسر الرميان!

ياسر بن عثمان الرميان هو رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

محافظ صندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارته .

مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي منذ 2016.

رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار منذ 2017 وشركة التعدين العربية السعودية معادن من 28 سبتمبر الى 2019.

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

رئيس مجلس الامناء في المتحف الوطني السعودي منذ ابريل 2020 .

رئيس مجلس الامناء في مؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار.

وعلق ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات السعودي على الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد: “نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية.. نشكر جماهير نيوكاسل على دعمهم المخلص للغاية على مر السنين ونحن متحمسون للعمل معهم.”