الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد: لماذا كانت beIN Sports القطرية مفتاح الصفقة السعودية؟

دخلت المملكة العربية السعودية التاريخ يوم الخميس السابع من اكتوبر/تشرين أول 2021، عندما مُنح صندوق ثروتها السيادية الضوء الأخضر لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وضع البيع البالغ 390 مليون دولار حداً للمعركة القانونية التي طال أمدها والتي شهدت في السابق رفض الدوري الإنجليزي الممتاز لعرض صندوق الاستثمار العام لنادي نيوكاسل يونايتد.

وانهارت عملية الاستحواذ المقترحة العام الماضي بسبب مخاوف بشأن قرصنة وسائل الإعلام وامتلاك الدولة السعودية نادٍ لكرة القدم. الآن يدعي قانون حماية البيئة أن هذه المخاوف قد تمت معالجتها.

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وقال بيان: “الدوري الممتاز تلقى الآن تأكيدات ملزمة قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”.

لكن نيكولاس ماكجيهان، الحقوقي المختص بشؤون الخليج، قال لـ”ميدل ايست اي“، إن هذا “كذب يمكن إثباته”.

“رئيس صندوق الاستثمارات العامة هو محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للسعودية … أي محاولة للفصل بين هذين الكيانين هو أمر غير معقول”.

السبب الحقيقي وراء استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد

السبب الحقيقي وراء اختراق الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، يكمن في قناة beIN Sports، المملوكة والممولة من قطر، هي أشهر قناة رياضية في الشرق الأوسط ، وتنفق المليارات لتأمين الحقوق الحصرية للأحداث الرياضية الجوية من جميع أنحاء العالم.

تمتلك المجموعة الإعلامية التي تتخذ من قطر مقراً لها حقوق البث الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.

في العام الماضي، أفادت رويترز أن beIN أنفقت ما يقرب من 500 مليون دولار لتأمين الحقوق الحصرية لبث المباريات في المنطقة بين 2022-25.

منعت الرياض قنوات beIN من البث داخل المملكة الخليجية بعد خلاف دبلوماسي بين السعودية وقطر في منتصف عام 2017.

وشهد الخلاف قيام المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة ، بقطع جميع العلاقات مع قطر بسبب مزاعم بأنها تمول الإرهاب – وهو ادعاء نفته الدوحة بشدة.

beIN مقابل beoutQ

بعد فترة وجيزة من بدء الخلاف في عام 2017 ، منعت المملكة العربية السعودية بيع صناديق بث beIN ومنعت العملاء الحاليين من دفع اشتراكهم في القناة.

ثم ظهر موقع جديد يسمى beoutQ في المملكة العربية السعودية ، مع سعوديين بارزين ، بما في ذلك كبار المستشارين الملكيين ، للترويج للشبكة الجديدة.

أطلقت BeoutQ عشر قنوات جديدة وصندوقًا رقميًا يبث كرة القدم من جميع أنحاء العالم ، وكرة السلة NBA ، وبطولات التنس والفنون القتالية المختلطة من Ultimate Fighting Competition.

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وأكد تحقيق أجراه الدوري الإنجليزي الممتاز ومنظمات رياضية كبرى أخرى، بما في ذلك beIN، تتبع إشارة beoutQ إلى مزود الأقمار الصناعية ArabSat ومقره الرياض – أكبر مستثمر له هو المملكة العربية السعودية.

نفت المملكة العربية السعودية أن يكون مقر beoutQ في المملكة الخليجية، على الرغم من توفره على نطاق واسع هناك.

من الدوحة إلى تينيسايد

عندما قدم صندوق الاستثمارات العامة عرضه الأصلي لشراء نيوكاسل يونايتد، كان الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بالقلق من أنه كان يوافق بشكل غير مباشر على بيع نادٍ لكرة القدم إلى كيان متهم بالإضرار بأحد شركائه التجاريين الرئيسيين – beIN Sports.

أمضى الدوري الإنجليزي الممتاز أشهرًا في تقييم العطاء من خلال “الاختبار المناسب والملائم” المطبق على المالكين الجدد.

في العام الماضي ، قبل أسابيع من مراجعة عرض صندوق الاستثمارات العامة ، أرسل الدوري الإنجليزي الممتاز خطابًا شديد اللهجة إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة اتهم المملكة العربية السعودية بنقل مباريات كرة القدم بشكل غير قانوني عبر قناة beoutQ ، وبقيامها بذلك تقويض قناة beIN.

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كما ضغط مسؤولون من beIN على مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية لعدم الموافقة على الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد بعد الإعلان عن الصفقة المقترحة.

في يونيو 2020 ، حكمت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية لصالح قطر وقالت إن المملكة العربية السعودية انتهكت القواعد العالمية لحقوق الملكية الفكرية من خلال إخفاقها في مقاضاة قناة beoutQ.

بعد شهر ، سحب صندوق الاستثمارات العامة محاولته للحصول على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم ، مشيرًا إلى “عملية مطولة غير متوقعة” وعدم اليقين العالمي من جائحة فيروس كورونا.

حتى أن الاتصال الذي تم الإبلاغ عنه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لـ “تصحيح” قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بمنع الاستحواذ لم يتمكن من إبرام الصفقة.

إذن ما الذي تغير؟

بعد ذلك ، في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، وبعد ما يقرب من أربع سنوات ، أعلنت المملكة العربية السعودية إنهاء الحصار المفروض على جارتها ، مما أعاد درجة من الحياة الطبيعية للعلاقة بين عضوي مجلس التعاون الخليجي.

احتضن الخصمان السابقان محمد بن سلمان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في مدينة العلا السعودية ووقعا اتفاق “التضامن والاستقرار”.

وقال بن سلمان: “هناك حاجة ماسة اليوم لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا ، لا سيما التهديدات التي يمثلها برنامج النظام الإيراني النووي والصواريخ الباليستية وخططه للتخريب والتدمير”.

بعد فترة وجيزة، تم بث قناة beIN Sports – بشكل غير رسمي – في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار .

ثم أكدت beIN SPORTS ، الأربعاء ، قيام السعودية بفتح قنواتها في المملكة الخليجية.

وقالت الشركة في بيان إن الرياض اتصلت بها لتسوية قضايا قانونية ، بما في ذلك تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ، مضيفة أنه تم رفع “اعتراضها الوحيد” على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل.

في اليوم التالي ، قال الدوري الإنجليزي الممتاز للصحفيين في بيان: “حدث اختراق بعد أن أثبت الملاك أخيرًا للدوري الإنجليزي الممتاز أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة ستكون منفصلة عن الدولة السعودية”.

تمت الموافقة على الصفقة على الرغم من الصلات الواضحة بين الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ، والذي تم استخدامه لشراء شركة تمتلك طائرتين خاصتين لنقل الرجال الذين قتلوا وقطعت أوصال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

تم تأكيد عملية الاستحواذ مساء الخميس ، مما أسعد الكثير من مشجعي نيوكاسل ، الذين ارتدى بعضهم مناشف على رؤوسهم أثناء احتفالهم في سانت جيمس بارك.