منتخب الجزائر يقسو على النيجر بهزيمة مدوية في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

دك منتخب الجزائر شباك منافسه الضيف النيجر بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت تألق محرز وسليماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب الجزائر والسداسية الرائعة

وأحرز أولى أهداف اللقاء اللاعب رياض محرز في الدقيقة ال27 من زمن الشوط الأول بتسدية رائعة هزت شباك مرمى منتخب ليبيا، بينما أتى الهدف الثاني في الدقيقة ال47 عن طريق سفيان فيجولي سجله اللاعب على يمين حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال60 عاد محرز ليسجل الهدف الثالث في اللقاء عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة من قبل أحد لاعبي منتخب النيجر ليسددها بقوة داخل الشباك، أما في الدقيقة ال70 ارتكب مدافع النيجر زكريا سليمان الخطأ بعد تسجيله هدف في مرمى منتخب بلاده.

وسجل إسلام سليماني هدفين رائعين في الدقيقتين ال76 وال88 من زمن اللقاء، بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني عن مهاجم السد القطري بغداد بونجاح.

اقرأ المزيد: منتخب مصر يفوز بشق الأنفس على ليبيا بهدف عالمي (شاهد)

منتخب النيجر والهدف الوحيد

وسجل منتخب النيجر الهدف الوحيد في الدقيقة ال50 عن طريق دانيال سوزاه سجله اللاعب بقوة من خارج منطقة الجزاء ليسكن داخل شباك مرمى منتخب الجزائر.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب النيجر، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي، أما في خط هجوم الفريق جاء ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح.

تشكيلة منتخب النيجر

ودخل المدرب الفرنسي جون ميشيل كافالي في تشكيلة أساسية في مواجهة منتخب الجزائر، حيث كان في حراسة المرمى كاسالي داودا.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: ياكوبا ماغاغي، زكريا سليمان، هيرفي ليبوي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: سليماني ديلا ساكو، أمادو سابو، محمد وونكي، علي محمد، واعتمد في هجوم الفريق كلاً من: موسى مازو، أمادو موتاري، عبد البار أدجي.

جيل للتاريخ! 🇩🇿👏 الجزائر تحت قيادة العبقري جمال بلماضي يصبح أول منتخب أفريقي يصل لـ30 مباراة على التوالي بدون هزيمة! كتيبة بلماضي أمام 8 مباريات فقط من أجل تجاوز رقم إيطاليا وتحقيق رقم قياسي عالمي. 😍 بلماضي هو وزير السعادة. 👌 pic.twitter.com/qgySbUhvbS — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 8, 2021

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما جاء منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلال منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news