مباراة البرازيل وفنزيلا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة البرازيل وفنزيلا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب البرازيل يدك شباك فنزويلا بالثلاثية ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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عزز منتخب البرازيل في التربع على عرش صدارة مجموعته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منافسه منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

أهداف منتخب البرازيل

وأحرز منتخب البرازيل الهدف الأول في الدقيقة ال71 عن طريق اللاعب ماركينيوس برأسية كروية سكنت على يسار حارس المرمى بعد عرضية جميلة، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال85 سجله اللاعب غابرييل باربوسا عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عن طريق أنتوني في هجمة مرتدة سريعة سجله اللاعب ببراعة في شباك المرمى.

منتخب فنزويلا والهدف الوحيد

وسجل منتخب هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال11 عن طريق أريك راميريز برأسية رائعة سكنت على يمين حارس منتخب البرازيل، لينتهي اللقاء المثير بفوز الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام نظيره منتخب فنزويلا، وتواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركينيوس، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس، وكان في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، أنتوني، غابرييل خيسوس، غابرييل باربوسا.

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تشكيلة منتخب فنزويلا

ولعب المدرب الفنزويلي” جوزيه بيزيرو” المباراة قوية أمام منتخب البرازيل في منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث كان حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

بينما في خط الدفاع جاء كلاً من: روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في الوسط كان كلاً من: يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو، وفي هجوم التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين: سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، أريك راميريز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 27 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه منتخب الأرجنتين برصيد 19 نقطة، وجاء منتخب فنزويلا في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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