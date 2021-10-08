منتخب البرازيل يدك شباك فنزويلا بالثلاثية ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم 2022

عزز منتخب البرازيل في التربع على عرش صدارة مجموعته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منافسه منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

أهداف منتخب البرازيل

وأحرز منتخب البرازيل الهدف الأول في الدقيقة ال71 عن طريق اللاعب ماركينيوس برأسية كروية سكنت على يسار حارس المرمى بعد عرضية جميلة، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال85 سجله اللاعب غابرييل باربوسا عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عن طريق أنتوني في هجمة مرتدة سريعة سجله اللاعب ببراعة في شباك المرمى.

منتخب فنزويلا والهدف الوحيد

وسجل منتخب هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال11 عن طريق أريك راميريز برأسية رائعة سكنت على يمين حارس منتخب البرازيل، لينتهي اللقاء المثير بفوز الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

المنتخب البرازيلي يحقق الفوز على المنتخب الفنزويلي بنتيجة 3-1 🔥✅ ماركينيوس ⚽️

غابيغول ⚽️

انتوني ⚽️ pic.twitter.com/iWnRGk8fxa — اخبار منتخب البرازيل🇧🇷 (@yEklJUIbFZdI334) October 8, 2021

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام نظيره منتخب فنزويلا، وتواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركينيوس، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس، وكان في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، أنتوني، غابرييل خيسوس، غابرييل باربوسا.

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تشكيلة منتخب فنزويلا

ولعب المدرب الفنزويلي” جوزيه بيزيرو” المباراة قوية أمام منتخب البرازيل في منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث كان حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

عزز منتخب البرازيل صدارته لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، بعد فوزه على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1، وتعادلت الأرجنتين مع باراغواي سلبيا.

وارتفع رصيد البرازيل إلى 27 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن الأرجنتين. pic.twitter.com/coqkCmFVrS — الجزيرة – رياضة (@AJASports) October 8, 2021

بينما في خط الدفاع جاء كلاً من: روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في الوسط كان كلاً من: يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو، وفي هجوم التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين: سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، أريك راميريز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 27 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه منتخب الأرجنتين برصيد 19 نقطة، وجاء منتخب فنزويلا في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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