محمد النني يرغب في الرحيل عن أرسنال ومدربه يتمسك به

كشفت صحيفة إنجليزية أن النجم المصري الدولي محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، يفكر في الرحيل عن فريق أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري رغم تمسك المدرب في بقائه.

محمد النني وأرسنال

وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية، بأن المصري محمد النني لاعب فريق الأرسنال يفكر في الرحيل عن ناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة للاعبين.

وأردفت الصحيفة، ” محمد النني فضل الرحيل عن فريق أرسنال بعد خروجه من التشكيلة الأساسية للفريق والجلوس على مقاعد دكة البدلاء منذ انضمام اللاعب ألبرت سامبي لوكونجا مع بداية الموسم الجاري”.

أرتيتا ومحمد النني

وأكدت، أن مدرب فريق أرسنال الإنجليزي ” المدفعجية” ميكيل أرتيتا متمسك في استمرار وبقاء اللاعب في صفوف الفريق، خاصة بعد إصابة قائد الفريق السويسري جانيت تشاكا والذي سيغيب عن الفريق الإنجليزي حتى شهر فبراير القادم بسبب الإصابة.

ولم يتوصل محمد النني مع إدارة فريق أرسنال على تجديد عقده، مما يجعل إدارة النادي تفكر في بيعه في موسم الانتقالات الشتوية خشية من خروجه في صفة حرة بالمجال الصيف المقبل.

🚨TheSunFootball :#ارسنال يواجه معضلة خط وسط حيث يفكر كل من ميتلاند نايلز و محمد النني في مستقبلهما. pic.twitter.com/B1gKQ6bhbU — عالم ارسنال (@AFC4AR) October 8, 2021

اقرأ المزيد: منتخب الجزائر يقسو على النيجر بهزيمة مدوية في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

وانتقل النني إلى صفوف فريق أرسنال في شهر يناير عام 2016 قادمًا من صفوف فريق بازل السويسري، وشارك مع الفريق في 132 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 تمريرات حاسمة، كما وتم إعارته من قبل فريق أرسنال إلى نادي بشكتاش التركي في موسم عام 2019-2020.

وينتهي عقد محمد النني مع فريق أرسنال الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بعد بين الجانبين لتجديد عقده والتقارير الصحفية أن تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات المقبلة.

❄️ الصن سبورت : ارسنال سيستمع للعروض المقدمة لمحمد النني pic.twitter.com/ErMJtjGcgV — شبكة البريميرليغ (@plnews22) October 8, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة قائمة ترتيب ” البريميرليج” برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news