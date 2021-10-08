طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض طيب الحزم للعطور في قطر (شاهد)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن طرد الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي والإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم من معرض “‘طيب الحزم” للعطور في قطر.

وانطلقت انطلقت فعاليات معرض “طيب الحزم” في نسخته الرابعة التي احتضنها مول الحزم “جاليريا الحزم” الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر بمشاركة 88 شركة.

طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض طيب الحزم

وتداول نشطاء فيديو للفاشينستا السعودية ملكة كابلي تقول فيه إنه المنظمين طلبوا منها المغادرة بسبب الإزدحام .وفق قولها

في المقابل، عبر مغرّدون قطريون عن استيائهم من تصرفات بعض المشاهير خلال زيارتهم للمعرض، منتقدين عدم احتشام كثير من المشهورات اللواتي حضرن “طيب الحزم”.

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وغرّد عبدالعزيز آل ثاني قائلاً: “اسهل طريق للشهرة للي يسمونها فاشينيستا تعرض شوي من عورتها للعامة واذا ما اشتهرت عرضت اكثر اما الباقي فللخاصة . اما فئة ” الرجال ” استهبال وعبط وتهريج بس علشان ينشهر واللي اكثر تفاهة منهم اللي يتابعونهم !!”.

اسهل طريق للشهرة للي يسمونها

"فاشينيستا"تعرض شوي من عورتها

للعامة واذا ما اشتهرت عرضت اكثر

اما الباقي فـ للخاصة .

⬅️ اما فئة " الرجال " استهبال وعبط

وتهريج بس علشان ينشهر واللي اكثر

تفاهة منهم اللي يتابعونهم !!#طيب_الحزم — عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني (@ABAFALTHANI) October 8, 2021

من جهته قال المغرد راشد الاسود: “للاسف اللي حاصل في معرض الحزم لايمثلنا ولا يمثل أهل قطر. السؤال: ما الفائدة من حضور هالاشكال”.

للاسف اللي حاصل في " معرض الحزم " لايمثلنا ولا يمثل أهل قطر ،، انظم معارض تجاريه في قطر من ٦ سنوات و الشرط الاول والاخير لـ تغطيه المعرض أن يكون صاحب الحساب محشتم /ه وان يكون الحساب هادف و فضل من الله الزوار وبالادله كثير السؤال ؟ويش الفايدة من حضور هالاشكال 🤚🏻 #طيب_الحزم pic.twitter.com/5t9fi5uyqZ — ™راشـد الاسـود (@QB20300) October 8, 2021

الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد قالت: “زمان كانوا مشاهير الفلس يحضرون للدوحة دون أي ضجة فارغة فكانوا يشعرون أنهم لا يساوون شيئا واليوم يستقبلهم المراهقون والمراهقات بالورود وصيحات المعجبين وبالتصوير ! هل تطورت المفاهيم أم ساءت التربية ؟! “.

زمان كانوا #مشاهير_الفلس يحضرون للدوحة دون أي ضجة فارغة فكانوا يشعرون أنهم لا يساوون شيئا واليوم يستقبلهم المراهقون والمراهقات بالورود وصيحات المعجبين وبالتصوير !

هل تطورت المفاهيم أم ساءت التربية ؟!#طيب_الحزم — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) October 8, 2021

بينما قال ناصر بن فهد: “اتمنى يتم محاسبة ادارة الحزم على المصخره اللي صارت! ترى ما نحتاج هالاشكال يسون لنا دعايات ولا تغطيات لمعارض في قطر”.

اتمنى يتم محاسبة ادارة الحزم على المصخره اللي صارت! ترى مانحتاج هالاشكال يسون لنا دعايات ولا تغطيات لمعارض في قطر يالعمادي انت تطالب بالاحتشام ولبس العبايه للمعرض ،، وانتم مطرشين دعوات لهالاشكال عشان يسون دعايات وهم مب محتشمات و لا هم محترمات شنهي رسالتك؟ #طيب_الحزم pic.twitter.com/ZHXuRuEy9k — ناصـر بن فهد (@Qatary4) October 8, 2021

وقالت لولوة الكواري: “من سنوات قليلة جداً كنا نفتخر بما يميزنا نحن أهل القطر ويميز شبابنا وبناتنا من الثقل والأحترام والترفع عن التفاهات كان يمر المشهور أو المشهورة فلا يلتفت له أحد ما الذي تغير ؟؟؟ وما سبب هذه النكسة في فترة بسيطة”.

من سنوات قليلة جداً كنا نفتخر بما يميزنا نحن أهل القطر ويميز شبابنا وبناتنا من الثقل والأحترام والترفع عن التفاهات

كان يمر المشهور أو المشهورة فلا يلتفت له أحد

ما الذي تغير ؟؟؟

وما سبب هذه النكسة في فترة بسيطة

#طيب_الحزم — لولوة الكواري (@lolo_5066) October 8, 2021

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بدر خلف يزعم منع قطر دخوله أراضيها

وقبل الحديث عن طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض العطور، كان الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، زعم أن السلطات في دولة قطر، منعته من دخول أراضيها لحضور معرض العطور في العاصمة الدوحة.

وادّعى بدر خلف في تغريدة له، أن منعه من دخول قطر، بسبب ما أسماها “حملة إعلامية ضالة وسيئة” استهدفته.

بسبب الحملة الاعلامية الضالة والسيئة لي وللراعي الرسمي الي دعاني، اعتذر عن حضوري لمعرض العطور فالدوحة 🇶🇦،

الحشمه لبنات قطر الغاليات

واميرات آل ثاني الكرام ❤️

ولا ولله مسحت فيكم الارض واحد واحد يلي تتكلمون — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 28, 2021

من جهته، كشف المغرد القطري البارز “بوغانم”، أنّ لا جهة في قطر قدمت الدعوة للإماراتي بدر خلف، مشيراً الى أنّ تعليمات أمنية من جهاز أمن أبوظبي وراء ما زعمه؛ بهدف إثارة البلبلة في قطر .

على حسب معلوماتي ..

ان مافي اي جهه قدمت لك دعوه

لا عن طريق شركة عطورات ولا دعوه شخصيه

كل مافي الامر ان جاتك تعليمات امنيه من ابوظبي

بهدف اثارة البلبله داخل قطر .. https://t.co/U8EPhRgrfm — بوغانم (@bughanim73_q) September 28, 2021

وكان بدر خلف فاجأ متابعيه بقرار ارتدائه الحجاب، وظهر بفيديو يضع غطاء على رأسه ويقول: (هاي بنات شلونكم، طبعا اليوم اتخذت قرار مرة مرة كبير، اليوم إن شاء الله راح أتحجب، والقرار أخذته عن قناعة).