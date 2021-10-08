طرد ملكة كابلي و ريم النجم من معرض طيب الحزم للعطور في قطر
طرد ملكة كابلي و ريم النجم من معرض طيب الحزم للعطور في قطر
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طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض طيب الحزم للعطور في قطر (شاهد)

كتب أنس السالم
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن طرد الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي والإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم من معرض “‘طيب الحزم” للعطور في قطر.

وانطلقت انطلقت فعاليات معرض “طيب الحزم” في نسخته الرابعة التي احتضنها مول الحزم “جاليريا الحزم” الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر بمشاركة 88 شركة.

طيب الحزم
طيب الحزم

طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض طيب الحزم 

وتداول نشطاء فيديو للفاشينستا السعودية ملكة كابلي تقول فيه إنه المنظمين طلبوا منها المغادرة بسبب الإزدحام .وفق قولها

في المقابل، عبر مغرّدون قطريون عن استيائهم من تصرفات بعض المشاهير خلال زيارتهم للمعرض، منتقدين عدم احتشام كثير من المشهورات اللواتي حضرن “طيب الحزم”.

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وغرّد عبدالعزيز آل ثاني قائلاً: “اسهل طريق للشهرة للي يسمونها فاشينيستا تعرض شوي من عورتها للعامة واذا ما اشتهرت عرضت اكثر اما الباقي فللخاصة . اما فئة ” الرجال ” استهبال وعبط وتهريج بس علشان ينشهر واللي اكثر تفاهة منهم اللي يتابعونهم !!”.

من جهته قال المغرد راشد الاسود: “للاسف اللي حاصل في معرض الحزم  لايمثلنا ولا يمثل أهل قطر. السؤال: ما الفائدة من حضور هالاشكال”.

الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد قالت: “زمان كانوا مشاهير الفلس يحضرون للدوحة دون أي ضجة فارغة فكانوا يشعرون أنهم لا يساوون شيئا واليوم يستقبلهم المراهقون والمراهقات بالورود وصيحات المعجبين وبالتصوير ! هل تطورت المفاهيم أم ساءت التربية ؟! “.

بينما قال ناصر بن فهد: “اتمنى يتم محاسبة ادارة الحزم على المصخره اللي صارت! ترى ما نحتاج هالاشكال يسون لنا دعايات ولا تغطيات لمعارض في قطر”.

وقالت لولوة الكواري: “من سنوات قليلة جداً كنا نفتخر بما يميزنا نحن أهل القطر ويميز شبابنا وبناتنا من الثقل والأحترام والترفع عن التفاهات كان يمر المشهور أو المشهورة فلا يلتفت له أحد ما الذي تغير ؟؟؟ وما سبب هذه النكسة في فترة بسيطة”.

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بدر خلف يزعم منع قطر دخوله أراضيها

وقبل الحديث عن طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض العطور، كان الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، زعم  أن السلطات في دولة قطر، منعته من دخول أراضيها لحضور معرض العطور في العاصمة الدوحة.

بدر خلف بالحجاب

وادّعى بدر خلف في تغريدة له، أن منعه من دخول قطر، بسبب ما أسماها “حملة إعلامية ضالة وسيئة” استهدفته.

من جهته، كشف المغرد القطري البارز “بوغانم”، أنّ لا جهة في قطر قدمت الدعوة للإماراتي بدر خلف، مشيراً الى أنّ تعليمات أمنية من جهاز أمن أبوظبي وراء ما زعمه؛ بهدف إثارة البلبلة في قطر .

وكان بدر خلف فاجأ متابعيه بقرار ارتدائه الحجاب، وظهر بفيديو يضع غطاء على رأسه ويقول: (هاي بنات شلونكم، طبعا اليوم اتخذت قرار مرة مرة كبير، اليوم إن شاء الله راح أتحجب، والقرار أخذته عن قناعة).

 

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