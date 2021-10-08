صفقة نيوكاسل يونايتد .. خطيبة جمال خاشقجي غاضبة من استحواذ السعودية على النادي

عبّرت أرملة الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز عن حزنها لسماع خبر استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي، واصفة ذلك بالأمر المفجع.

واعتبرت خديجة جنكيز “عاراً لكرة القدم الإنكليزية” وتحدياً لـ”حقوق الإنسان والعدالة”.

وقالت جنكيز لشبكة “سكاي نيوز” الجمعة: “أنا حزينة حقاً. أعتقد أن المال أهم من أي شيء في هذه الحياة”.

وتساءلت جنكيز: “كيف يمكن للاعبين والجماهير ومدير نيوكاسل أن يقبلوا هذا الوضع؟ أين القيم، وأين حقوق الإنسان والمسؤولية والعدالة للجميع؟ من المؤسف أن أذكّر الغرب بهذه القيم”.

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وشددت على أن “هذا عار حقيقي لنيوكاسل ولكرة القدم الإنكليزية”، مطالبة جماهير النادي “بالوقوف” إلى جانبها من أجل “الدفاع عن قيمنا و(المطالبة) بالعدالة لجمال”.

السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس على صفقة الاستحواذ على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه استرليني بعد تلقي “تأكيدات ملزمة قانونيا” بأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وسيوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بي آي إف (PIF)، الذي يرأسه محمد بن سلمان، 80 في المئة من قيمة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولا تقدر بـ 250 مليار جنيه استرليني، ما يجعل نيوكاسل يونايتد، أحد أغنى الأندية في العالم.

الذكرى الثانية لمقتل جمال خاشقجي

وبداية الشهر الجاري، نُظمت مظاهرة خارج السفارة السعودية في واشنطن ووقفة احتجاجية خارج مبنى الكونغرس الأمريكي، لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعرضت خطيبته التركية، خديجة جنكيز، صورة له مصنوعة من أعمدة الصحف التي كتبها.

وحثت جنكيز الرئيس الأمريكي جو بايدن على محاسبة المملكة العربية السعودية، والوفاء بالتزامه المعلن بحقوق الإنسان.

وأعربت جنكيز عن استيائها من لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قبل أيام من ذكرى مقتل خاشقجي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تتهمه الاستخبارات الأمريكية بأنه أعطى الأمر بالقتل.

وتساءلت خلال وقفة إضاءة الشموع “هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟”

وقُتل خاشقجي بوحشية في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، بعد أن نشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست تنتقد بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.