رفضاً لافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة والتطبيع .. الأمن البحريني يقمع ويعتقل نشطاء (شاهد)

قمعت قوات الأمن البحريني، مواطنين شاركوا ظهر اليوم الجمعة في تظاهرة بالعاصمة المنامة تنديداً بفتح السفارة الإسرائيلية في المنامة، ورفضاً لاتفاق التطبيع مع الاحتلال .

محيط السفارة الاسرائيلية في المنامة ثكنة عسكرية

وشهد محيط مقر السفارة الاسرائيلية في المنامة استعدادات أمنية مشددة قبل انطلاق التظاهرة المنددة بالتطبيع وفتح السفارة .

البحرين | استعدادات أمنية في محيط مقر سفارة كيان الاحتلال الاسرائيلي بالعاصمة المنامة قبل انطلاق التظاهرة المنددة بالتطبيع وفتح سفارة للكيان. pic.twitter.com/5aiUMqNAVD — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 8, 2021

وتداول نشطاء بحرينيون صوراً من الإنتشار الكثيف لقوى الأمن البحرين في محيط السفارة الاسرائيلية بالمنامة، لحمايتها ومواجهة المتظاهرين.

مطاردة واعتقالات بمحيط السفارة الإسرائيلية في المنامة

وأظهرت لقطات مصوّرة مطاردة قوات الأمن المواطنين المشاركين في التظاهرة بالعاصمة المنامة.

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قوات الأمن تلاحق المواطنين المشاركين في التظاهرة بالعاصمة المنامة المنددة بفتح سفارة لكيان الاحتلال الاسرائيلي – صدى البحرين pic.twitter.com/FNhcAv6ZDL — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 8, 2021

وأكد نشطاء بحرينيون أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المواطنين المشاركين في التظاهرة .

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السلطات البحرينية تحاصر المتظاهرين في المنامة المنددين بفتح سفارة لكيان الاحتلال الاسرائيلي pic.twitter.com/Pnle5nJpyP — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 8, 2021

وذكر حساب “شبكة رصد المداهمات” في البحرين، عن اعتقال اعتقال مجموعة من المواطنين في منطقة رأس رمان ومن بينهم ” الشيخ حمزة الحواج – الحاج مجيد عبدالمحسن – الحاج عبدالنبي الحواج – الاستاذ علي مهنا”.

#شبكة_رصد_المداهمات اعتقال مجموعة من المواطنين في منطقة #رأس_رمان ومن بينهم « الشيخ حمزة الحواج – الحاج مجيد عبدالمحسن – الحاج عبدالنبي الحواج – الاستاذ علي مهنا» #بحرينيون_ضد_التطبيع #البحرين_ترفض_الصهاينة

2:51م#Rsdbh J67 pic.twitter.com/6MaYSnMLQv — شبكة رصدُ المُداهمات (@RsdBH) October 8, 2021

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد السفارة الإسرائيلية في المنامة، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة للتطبيع.

وأعلن لبيد رسميا افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة بحضور نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك بعد عام من اتفاق التطبيع بين الجانبين.

وقبيل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووصف اللقاء بـ”التاريخي الحميم والمفعم بالأمل”.

وقال إن هذا اللقاء يرسم الطريق لمواصلة العلاقات، وأرفقَ صورا تجمعه مع ملك البحرين.

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وانطلقت الخميس 30/سبتمبر، أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل، وأقلعت الطائرة التابعة لـ”طيران الخليج” من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد، وحطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

واحتجاجا على زيارة الوزير الإسرائيلي، قام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة، في حين غرد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن هذه المعارضة تحت وسم “#البحرين_ترفض_الصهاينة“.