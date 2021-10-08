الأمن في اليحرين يقمع محتجين على افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة
الأمن في اليحرين يقمع محتجين على افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة
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رفضاً لافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة والتطبيع .. الأمن البحريني يقمع ويعتقل نشطاء (شاهد)

كتب أنس السالم
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قمعت قوات الأمن البحريني، مواطنين شاركوا ظهر اليوم الجمعة في تظاهرة بالعاصمة المنامة تنديداً بفتح السفارة الإسرائيلية في المنامة، ورفضاً لاتفاق التطبيع مع الاحتلال .

محيط السفارة الاسرائيلية في المنامة ثكنة عسكرية

وشهد محيط مقر السفارة الاسرائيلية في المنامة استعدادات أمنية مشددة قبل انطلاق التظاهرة المنددة بالتطبيع وفتح السفارة .

وتداول نشطاء بحرينيون صوراً من الإنتشار الكثيف لقوى الأمن البحرين في محيط السفارة الاسرائيلية بالمنامة، لحمايتها ومواجهة المتظاهرين.

الأمن البحريني يقمع المتظاهرين في محيط السفارة الاسراائيلية بالمنامة
الأمن البحريني يقمع المتظاهرين في محيط السفارة الاسراائيلية بالمنامة

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مطاردة واعتقالات بمحيط السفارة الإسرائيلية في المنامة

وأظهرت لقطات مصوّرة مطاردة قوات الأمن  المواطنين المشاركين في التظاهرة بالعاصمة المنامة.

وأكد نشطاء بحرينيون أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المواطنين المشاركين في التظاهرة .

وذكر حساب “شبكة رصد المداهمات” في البحرين، عن اعتقال اعتقال مجموعة من المواطنين في منطقة رأس رمان ومن بينهم ” الشيخ حمزة الحواج – الحاج مجيد عبدالمحسن – الحاج عبدالنبي الحواج – الاستاذ علي مهنا”.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد السفارة الإسرائيلية في المنامة، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة للتطبيع.

وأعلن لبيد رسميا افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة بحضور نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك بعد عام من اتفاق التطبيع بين الجانبين.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أثناء لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أثناء لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد

وقبيل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووصف اللقاء بـ”التاريخي الحميم والمفعم بالأمل”.

وقال إن هذا اللقاء يرسم الطريق لمواصلة العلاقات، وأرفقَ صورا تجمعه مع ملك البحرين.

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وانطلقت الخميس 30/سبتمبر، أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل، وأقلعت الطائرة التابعة لـ”طيران الخليج” من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد، وحطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

واحتجاجا على زيارة الوزير الإسرائيلي، قام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة، في حين غرد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن هذه المعارضة تحت وسم “#البحرين_ترفض_الصهاينة“.

 

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