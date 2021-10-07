منتخب السعودية تهزم اليابان في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

نجح منتخب السعودية من تحقيق الفوز الصعب على نظيره منتخب اليابان، بهدف نظيف دون مقابل في إطار الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” الملك عبد الله الدولي”.

منتخب السعودية وهدف الفوز في شباك اليابان

وأحرز منتخب السعودية هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال71 عن طريق فراس البريكان في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس مرمى المنتخب الياباني.

وحاول فريق الضيف اليابان من الضغط على لاعبي منتخب السعودية، وإهداره العديد من الفرض الضائعة في هز شباك منتخب السعودية “الصقور”، لكنه فشل في ذلك لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية بهدف نظيف دون مقابل.

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد العويس.

للفرحة في غرف الملابس مذاقٌ مختلف! 🤩 هذه المرة مع قائد الرياضة @AbdulazizTF 🇸🇦💚 pic.twitter.com/UsqJmDMgS0 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 7, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو، أما في هجوم الفريق كان كلاً من: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

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تشكيلة منتخب اليابان

ولعب المدرب هاجيمي موريياسو في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منتخب السعودية، فقد كان في حراسة المرمى إيجي كاواشيما.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، تاكيهيرو تومياسو، مايا يوشيدا، يوتو ناجاتومو، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: تاكيفوسا كوبو، جاكو شيباساكي، هيديماسا موريتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تاكومي مينامينو، كيوكو فوروهاشي، يويا اوساكو.

ترتيب المجموعة في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب السعودية بنفس النقاط في المركز الثاني.

حال مجموعة الأخضر بعد نهاية الجولة الثالثة 🔢⬇️ pic.twitter.com/fJuUbP7OVG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 7, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب عمان برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب اليابان والصين بنفس النقاط في المركزين الرابع والخامس.

وآتى منتخب فيتنام في أدنى ترتيب المجموعة دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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