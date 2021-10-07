مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي منتخب مصر أمام منافسه ليبيا مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والتي ستقام على أرض ملعب “استاد برج العرب”.

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وليبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، قطر، البحرين.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين مصر وليبيا عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، على القناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

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تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب ليبيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد حجازي، أحمد فتحي، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، وسيكون في هجوم الفريق كلاً من: محمد صلاح، أحمد حسن “كوكا”، مصطفى محمد.

تشكيلة منتخب ليبيا

وسيلعب المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، في مواجهة قوية أمام منافسه المستضيف منتخب مصر، وسيكون في حراسة المرمى محمد نشنوش.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: سند الورفلي، علي سلامة، علي معتوق، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، أحمد بن علي، أحمد التربي، بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: حمدو الهوني، أنيس سالتو، محمد زعبية.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب ليبيا على قائمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر الذي جاء في وصافة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث آتى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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