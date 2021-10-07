موعد مباراة منتخب الجزائر والنيجر والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب الجزائر مباراة قوية أمام منافسه النيجر مساء يوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية من منافسات تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “مصطفى شاكر”.

موعد مباراة منتخب الجزائر والنيجر

وستقام المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، قطر، البحرين.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب الجزائر والنيجر عبر قناة الجزائر الأولى “Algerie1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11680، وبمعدل ترميز27500، وباستقطاب أفقي (H)، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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تشكيلة منتخب الجزائر

وسيلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب النيجر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق سيكون ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب النيجر

وسيدخل المدرب الفرنسي جون ميشيل كافالي في تشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة منتخب الجزائر، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسالي داودا.

🚨: استدعاء امادو موتاري الى قائمة مُنتخب النيجر في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم .. 🧡 pic.twitter.com/Yb7SMZGuHx — كورة الفيحاء – Kora_alfaiha (@Kora_alfaiha1) October 2, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياكوبا ماغاغي، عبدول غاربا، هيرفي ليبوي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: سليماني ديلا ساكو، أمادو سابو، محمد وونكي، علي محمد، وسيعتمد في هجوم الفريق كلاً من: موسى مازو، أمادو موتاري، عبد البار أدجي.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب الجزائر برصيد 4 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز الثالث جاء منتخب النيجر برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب جيبوتي دون إحراز أي من النقاط خلال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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