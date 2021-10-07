محمد بن سلمان يخطط لهذا الأمر في السعودية قريبا لسحب البساط من تحت أقدام الإمارات

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط لتنظيم معرض عالمي للصناعات العسكرية.

وقال الحساب في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إن المعرض الذي سيقام ما بين ٦ – ٩ مارس ٢٠٢٢، يردد بأنه سيكون من أفضل ثلاث معارض في العالم.

يخطط ابن سلمان لتنظيم معرض عالمي للصناعات العسكرية، في الفترة بين ٦ – ٩ مارس ٢٠٢٢، ويردد أنه سوف يكون من أفضل ثلاث معارض في العالم.. ولأن الجميع يُدرك حقيقة الصناعات العسكرية -للأسف- في بلادنا، فإن لهذا المعرض أغراضاً أخرى، أبرزها: — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 6, 2021

هذا ولفت العهد الجديد إلى أن ابن سلمان له أغراض أخرى من إقامة هذا المعرض، حيث يدرك الجميع حقيقة الصناعات العسكرية -للأسف- في بلادنا. حسب وصفه.

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وبين الحساب أن ولي العهد يسعى من خلال هذه الخطوة إلى فتل عضلات ولفت الأضواء نحوه على أنه شخصية عالمية تعمل في اتجاهات متعددة.

١. فتل عضلات ولفت الأضواء نحوه على أنه شخصية عالمية تعمل في اتجاهات متعددة. ٢. سحب البساط من تحت الإمارات لأنها تقيم أيضاً معرضاً عالمياً للصناعات العسكرية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 6, 2021

وأشار إلى أنه يهدف لسحب البساط من تحت الإمارات لأنها تقيم أيضًا معرضاً عالمياً للصناعات العسكرية.

وقال: “ولاكتمال المشهد المسرحي أكثر، فقد أمر ابن سلمان بتشكيل لجنة عليا لمتابعته برئاسة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي”.

وذكر “العهد الجديد” أن العوهلي لا يمكن أن يترك هكذا صفقة تفوته دون سرقة قوية.

ولكي يكتمل المشهد المسرحي أكثر، فقد أمر ابن سلمان بتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا المعرض، جعل على رأسها محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 6, 2021

وكشف عن أنه رتبّ أموره مع خالد العباد وخالد البياري، واتفقوا على نسب تضمن تدفق الملايين لجيوبهم بالراحة.

وبالتأكيد فإن أحمد العوهلي لا يمكن أن يترك هكذا صفقة تفوته دون سرقة قوية، لذلك فقد رتبّ أموره مع خالد العباد وخالد البياري (مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية)، واتفقوا على نسب تضمن تدفق الملايين إلى جيوبهم بالراحة. وهناك تفاصيل أخرى عن المعرض والسرقات نعرضها لاحقاً.. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 6, 2021

واختتم تغريداته بأن “هناك تفاصيل أخرى عن المعرض والسرقات نعرضها لاحقًا.”

السعودية تعلن عن تنظيم معرض الدفاع العالمي لأول مرة

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية معرض الدفاع العالمي في مارس المقبل، وذلك لأول مرة.

ويعد المعرض الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) وقتها.

ويحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة في المملكة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

أكثر من 800 جهة عارضة

إلى ذلك، ستنظم النسخة الأولى من المعرض في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

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ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

كذلك، يعد حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.

حضور عربي ودولي

ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.

ويشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة، ووفود من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من أرجاء العالم كافة

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤسس معرض الدفاع العالمي، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة.

وتوكل إليها مهمة تطوير صناعة الدفاع المحلية تماشياً مع التزام المملكة برؤية عام 2030، والخطط الرامية لتوطين 50% من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.

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