منتخب فرنسا تتأهل إلى نهائي دوري أمم أوروبا على حساب بلجيكا في مباراة مثيرة (شاهد)

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2021، على حساب منافسه منتخب بلجيكا بنتيجة ثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

أهداف منتخب بلجيكا في شباك فرنسا

وافتتح أولى أهداف اللقاء منتخب بلجيكا بهدف رائع في الدقيقة ال37 عن طريق يانيك كاراسكو سدده بقوة داخل شباك مرمى منتخب فرنسا.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال40 عن طريق روميلو لوكاكو سجلها اللاعب على يسار حارس المرمى بعد عرضية جميلة، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد.

منتخب فرنسا وقلب الطاولة على بلجيكا

وعاد منتخب فرنسا مع أحداث مجريات الشوط الثاني بتسجيل أولى أهدافه في اللقاء في الدقيقة ال62 عن طريق كريم بنزيما سجله بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس المرمى، وأتى الهدف الثاني في الدقيقة ال69 عن طريق كيليان مبابي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة ال90 عن طريق تيو هرنانديز أحرزها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء المثير بفوز منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وسيواجه منتخب فرنسا ” الديوك” بعد التأهل إلى نهائي أمم أوروبا نظيره منتخب إسبانيا في قمة نارية بين المنتخبين، بينما سيلتقي منتخب بلجيكا أمام منافسه منتخب إيطاليا على تحديد المركز الثالث من البطولة.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب بلجيكا في دور النصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية، حيث كان في حراسة المرمى هوغو لوريس.

France are in the UEFA Nations League final after a completely crazy match (🇧🇪2-3🇫🇷) !!! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JH6s15yIar — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 7, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط كان كلاً من: بوغبا، رابيو، فيريتو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ودخل روبيرتو مارتينيز أمام نظيره منتخب فرنسا بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط آتى كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، واعتمد المدرب في هجوم تشكيلة المنتخب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

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