سوزان نجم الدين تستنسخ أيقونة الإغراء العالمية مارلين مونرو بإطلالة جريئة

فاجأت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها في أحدث صورها، باستنستاخ شكل الممثلة الأمريكية الراحلة وأيقونة الإغراء الأولى، مارلين مونرو.

سوزان نجم الدين: مع أم ضد؟

ونشرت سوزان نجم الدين صورتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أحمر كلاسيكي يُشبه فساتين مارلين مونرو، ويكشف صدرها بشكل واضح.

واعتمدت الفنانة السورية تسريحة مارلين مونرو المعروفة، ووضعت شامة على خدها تماماً كالممثلة الأمريكية الراحلة.

وعلقت سوزان: (مارلين مونرو قريبا، مع أو ضد؟).

ولم يتبين ماتقصده النجمة السورية، وهل هي بصدد تقديم عمل جديد يخص الفنانة الأمريكية الراحلة أم لا.

ردود أفعال متباينة

وتباينت ردود الأفعال حول صورة سوزان، فمنهم من رأى أنها نسخة طبق الأصل عن مارلين، وآخرين رأوا أن الفرق شاسع بينهما.

وجاء في التعليقات: (دمك تقيل طبعا ايش جاب لجاب).

وكتب آخر: (واو الشكل هو بالضبط).

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وانتقدها متابع قائلاً: (كلما تكبر تجن أكتر و أكتر، مع أنو هي ممثلة رائعة).

بينما رأى آخر أنها أكثر جمالاً من مارلين وكتب: (طبعا النسخة العربية اجمل خُلقاً وخَلقاً من مارلين).

وفي سياق آخر، حسمت الفنانة السورية الأنباء التي تتكرر حول زواجها بحارسها الشخصي، بعد وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على (انستجرام)، أعادت نجم الدين الخبر المنتشر تحت عنوان (الفنانة سوزان نجم الدين وأنباء عن زواجها من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي، مبروك سوزان).

وردت سوزان غاضبة: (الخبر مش صحيح، الهبل عند الناس ياللي مصدقة هالخبر).

كما جاء في صيغة الأنباء المتداولة حول الأمر، ما جاء نصه (أنباء عن دخول الفنانة سوزان نجم الدين في وعكة صحية بعد فترة قصيرة من زواجها بحارسها الشخصي الف سلامه يارب).

انباء عن دخول الفنانه سوزان نجم الدين في وعكه صحيه بعد فتره قصيره من زواجها بحارسها الشخصي الف سلامه يارب😔 #حفل_مشعل_واميره_الناصر pic.twitter.com/GYR4idsmxj — 🇸🇦 Sawsan bint Abha (@Sawsannnnnnnn) September 20, 2021

جوني حارس سوزان الضخم!

وليست أول مرة يتم فيها تداول صورة سوزان مع حارسها الشخصي الضخم، وذكروا حينها بأنه يدعى “جوني”.

وظهرت الفنانة السورية في الصورة المتداولة حينها وهي تقف بجانب حارسها الشخصي الذي كان يضع يده عليها، ليلتقطا صورةً معا. ويبدو بأضعاف حجم الفنانة السورية.

وأثارت الصورة سخرية بين الناشطين الذين بدأوا بإطلاق فكاهات حولها بسبب فرق الحجم بينهما.

جوني جوني يس سوزان سوزان نجم الدين ومرافقها الخاص جوني !!! pic.twitter.com/NcjTC5otEc — Hatem (@908070hatem) March 26, 2021

حقيقة علاقة سوزان وأيمن زيدان

كما نفت سوزان نجم الدين ما يتردد حول وجود علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها. وقالت: (الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا).

ووجهت سوزان رسالة لأيمن زيدان قائلة: (إنت إنسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه).

كما كشفت سوزان نجم الدين أن الفنان المصري محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه، ونفت أن يكون قد عرض عليها الزواج.

(لم أحصل على الطلاق)

وأكدت سوزان نجم الدين في لقاء على برنامج (شيخ الحارة والجريئة)، مع إيناس الدغيدي، أنها لم تحصل على الطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت عنه بسبب اختلاف. الآراء السياسية وظروف اخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة على أنها ورثت من زوجها الكثير.

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وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد أو رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة. (تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج).

سوزان نجم الدين وعمليات التجميل

ولم تنف سوزان نجم الدين قيامها بعمليات تجميل بسيطة في وجهها، قائلة: (عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها).

وقالت نجم الدين خلال اللقاء عن الحجاب: (أنا محجبة داخليًا وأرتدي الفساتين القصيرة في المهرجانات فقط. فالحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا وأخلاقيًا صح.. الكثير من المحجبات لديهن صفات أخلاقية وقيم جيدة. ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا بمنع الخيانة وزيادة الاحترام).

وكشفت سوزان نجم الدين أنها ارتدت النقاب في سوريا؛ لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مضيفة: (كان هناك حالات قتل كبير وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، وكان هناك بنات تغتصب).

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