دنيا بطمة توثق أهم لحظة في حياة ابنتها غزل والجمهور متفاجئ من شكلها!

وثقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أولى لحظات ذهاب ابنتها الأكبر غزل الترك إلى المدرسة، وعودتها منها.

أول يوم في المدرسة

ونشرت دنيا بطمة صورة غزل وهي ترتدي الزي المدرسي، عبارة عن مريول زهري كاروهات، مع حقيبة باربي، وتسريحة طفولية لشعرها.

وعلقت دنيا: (أول يوم في المدرسة، الله يوفقك دوم حبيبة قلبي زوزو).

ثم وثقت الفنانة المغربية لحظة عودة ابنتها من المدرسة، واستقبال والدتها لها، وعلقت دنيا وكأنها تغني: (وجات بنتي زوزو، ويه ويه ويه ويه).

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وفي تعليق على آخر صور غزل، كتبت دنيا: (زوزو تحبكم).

وعبر الجمهور عن صدمته من شكل غزل التي لا تشبه والدتها، وتمنوا لها عاماً دراسياً ناجحا ومسيرة علمية مميزة.

ليلي روز

وسبق أن كشفت الفنانة المغربية النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمة الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

جمبسوت فاضح

وفي سياق آخر، أثارت دنيا بطمة جدلاً واسعاً بملابسها الجريئة احتفالاً بوصول عدد متابعيها عبر (انستجرام)، إلى 8 ملايين متابع.

وظهرت بطمة بجمبسوت أحمر بفتحة صدر على شكل حرف v، وضيق جدا لدرجة كشف أدق تفاصيل جسدها.

اقرأ أيضا: دنيا بطمة تواصل جراتها وتنشر صوراً بـ”شورت” وهي تجلس بطريقة جريئة!

وعلقت دنيا على الصورة: (ونطفي شمعة احتفالنا الفامييييلا كبرنا وولينا 8 مليون عالانستغرام يخطيكم عليا ، أحبكم جميعاً).

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وأشارت دنيا بطمة إلى أن الجمبسوت من توقيع مصممة الأزياء سحر صالح.

معلقون: منظر مؤذي

لكن دنيا تعرضت لهجوم واسع بسبب كشف تفاصيل جسدها بالجمبسوت، فجاء في التعليقات: (منظر مؤذي للعين).

وعلق آخر: (استعراض جسم هذا مو احتفال).

وسخر آخر في تعقيبه: (من بعد هالجمبسوت الخمري رح يوصلوا للعشر ملايين متابع ).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (واضح انو عاجبها الحكي عليها و واضح انو جاب نتيجة حتى وصلت ل 8 مليون ).

دنيا بطمة بدون تعديلات

هذا وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لدنيا قبل أيام من أحد حفلات الزفاف الخاصة التي قامت بإحيائها.

وظهرت دنيا بطمة بإطلالة مُفاجئة، حيث بدت بوزن زائد جداً عما تبدو عليه في صورها، خاصة أنها ظهرت بدون تعديلات، وكانت ترتدي قفطاناً أبيض، وتؤدي أغنية مصرية، وتحاول الرقص عليها رقصاً شرقياً، بينما يتفاعل الجمهور معها.

دنيا بطمة في حفل عرس بطنجة pic.twitter.com/AYjyS8GSah — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 2, 2021

وعبر الناشطون عن صدمتهم من شكل دنيا بطمة ووزنها الزائد.

دنيا بطمة: هذا سر تغير شكلي

وخرجت بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري، نافيةً خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت دنيا بطمة في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي، ولا أكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس).

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

وحول تصدرها الترند مؤخراً، بصورها الجريئة، قالت بطمة: (الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس).

وتصدر اسم دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، مؤكدين أنهم لم ولن يصدقوها.

وفاجأت الفنانة المغربية مؤخرا جمهورها بإطلالة جديدة ستظهر بها في كليب أغنيتها القادمة بعنوان (أنا عندي استعداد).

اقرأ أيضا: شقيقة دنيا بطمة تستعرض فستانها عاري الظهر على أغنية (مسيطرة) بجانب والدتها المحجبة!

وعبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أعلنت دنيا بطمة عن طرح البرومو الخاص بالكليب، وكتبت فيما نصه: (برومو أغنيتي نزل عاليوتيوب شوفوه وعطوني رايكم الرابط موجود فالستوري وكذلك ف bio، عندي استعداد).

كما نشرت الفنانة المغربية صورة لها من الكليب، ارتدت فيها بنطال جلد أسود يلتصق بجسدها كاشفاً جميع تفاصيله، مع جاكيت بنفس اللون.

واعتمدت تسريحة شعر غريبة، ووضعت اكسسواراً في شفتها السفلية، فيما يشبه أزياء عصابات راكبي الدراجات الخارجين عن القانون، ووضعت مساحيق تجميل تُناسب اللوك.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»