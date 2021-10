السعودية تشتري نادي نيوكاسل الإنجليزي ؟.. صندوق الاستثمارات أتم الصفقة رسميا وهذا ما دفعه

استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي، على نادي نيوكاسل الإنجليزي بشراء أسهمه، وفق بيان رسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكدت فيه إتمام الصفقة.

وقالت الرابطة في بيان لها: “قامت رابطة الدوري الممتاز، نادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة تسوية النزاع حول انتقال ملكية النادي الى تحالف شركات “بيف”، “بي سي بي كابيتال بارتنرز” و”ار بي سبورتس أند ميديا”.

وأضاف البيان “بعد انتهاء رابطة الدوري الممتاز من اختبار المالكين والمديرين، تم بيع النادي الى التحالف بمفعول فوري”.

وفيما لم يذكر البيان قيمة الصفقة، أشارت تقارير صباح اليوم إلى أن الصفقة تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني بعد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والذي أثبت تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي “بي سي بي كابتل بارتنرز” و”روبن بروذرز”، وأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وذكر “نيوكاسل” في بيان عبر موقعه الرسمي، أن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي يتماشى مع استراتيجيته للتركيز على قطاعي الرياضة والترفيه، سياسة الاستثمار على المدى الطويل.

وجاء استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل بنسبة أسهم 100%.

اقرأ أيضاً: صحيفة بريطانية تكشف عن قرب السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد

وأضاف البيان: “كما تلقى الدوري الإنجليزي الممتاز الآن تأكيدات ملزمة قانونًا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نادي نيوكاسل يونايتد، وأن النادي سيكون تحت سيطرة صندوق الإستثمارات”.

واختتم البيان: “يسعد جميع الأطراف أن تكون قد اختتمت هذه العملية التي تعطي اليقين والوضوح لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم ومشجعيهم”.

وعلق ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات السعودي: “نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية.. نشكر جماهير نيوكاسل على دعمهم المخلص للغاية على مر السنين ونحن متحمسون للعمل معهم.”

وقدم صندوق الاستثمار الشكر لمايك أشلي، المالك السابق لنيوكاسل بالتزامه بعملية البيع، وكذلك قدم الشكر للدوري الإنجليزي لمساهمته في عملية إتمام هذه الصفقة.

وأكدت مجموعة الاستثمار أنها ستقوم بالعمل على المدى الطويل، حيث تتشكل من مجموعة مستثمرين صبورين ولديهم ثقة في نجاح النادي مستقبلا.

وذكر “نيوكاسل” أن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودية سيعمل كرئيس تنفيذي لنيوكاسل، وأماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز سيكون له مقعدا في مجلس الإدارة.

فيما سيتولى جيمي روبن أيضًا مديرًا للنادي ممثلاً لشركة آر بي سبورتس آند ميديا.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الإتمام في أبريل 2020، إلا أنها تعرضت لبعض المعوقات قبل أن تعلن المجموعة الاستثمارية في أغسطس من العام ذاته، فشل عملية الاستحواذ على نيوكاسل.

اقرأ أيضاً: ما حقيقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل يونايتد وطلب الحكومة البريطانية بالتدخل؟!

وجاء هذا التطور في المفاوضات في أعقاب الأخبار التي تفيد برفع السعودية حظرها عن شبكة قنوات beIN Sports الرياضية، والسماح ببث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والفيفا، بالإضافة إلى الوعد بإغلاق مواقع القرصنة.

هذا وأشعل خبر استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وسائل التواصل الاجتماعي في كل من بريطانيا والسعودية.

في بريطانيا وتحت وسم #NUFCTakeover أو “الاستحواذ على نيوكاسل” استقبل مشجعو النادي من الإنجليز الخبر بفرح عارم.

وقال بعضهم إنهم ظنوا أن هذا الاستحواذ لن يتم أبدا وأن ما يجري هو مجرد حلم.

اقرأ أيضاً: ما حقيقة شراء محمد بن سلمان لنادي نيوكاسل يونايتد وطلب الحكومة البريطانية بالتدخل؟!

وفي مقابلة عبر وسيلة إعلام بريطانية قال أحد مشجي النادي إن الخبر جعله يذرف الدموع فرحا وأملا “بعودة نيوكاسل إلى حيث ينتمي”.

🥲 “I have tears in my eyes.”

🙏 “This is about Newcastle getting back to where it belongs.”

❤️ “I’ll be a very proud Newcastle fan when #NUFCTakeover goes through.”

This #NUFC fan doesn’t care about Saudi human rights issues as long as Mike Ashley is out of the club. pic.twitter.com/8C3UsLb75x

— talkSPORT (@talkSPORT) October 7, 2021