مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية
مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية
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موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف ملعب سان سيرو مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إيطاليا ونظيره إسبانيا مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور النصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2021.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا

ومن المنتظر أن ينطلق صافرة بدء المباراة بين كلا المنافسين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري الأمم الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري بين منتخب إيطاليا وإسبانيا عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب إسبانيا في منافسات دور النصف النهائي من كأس أمم أوروبا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، أما في هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف منتخب إيطاليا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما سيكون في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس.

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