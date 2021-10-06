موعد مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا والقنوات الناقلة في دوري أمم أوروبا

يلتقي منتخب فرنسا أمام منافسه منتخب بلجيكا مساء يوم الخميس، في إطار منافسات دور النصف النهائي من منافسات دوري أمم أوروبا 2021، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “يوفنتوس” في دولة إيطاليا.

موعد مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا

وستقام المباراة القوية بين المنتخبين عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا والسودان ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب فرنسا وبلجيكا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري الأمم الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

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تشكيلة منتخب فرنسا

وسيلعب المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب بلجيكا في دور النصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية، حيث سيكون في حراسة المرمى هوغو لوريس.

Les Bleus are at Clairefontaine to prepare for the Final 4 of the UEFA Nations League👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/20fJ5gJxcg — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 5, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: بوغبا، رابيو، فيريتو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيدخل روبيرتو مارتينيز أمام نظيره منتخب فرنسا بتشكيلة متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، وسيعتمد المدرب في هجوم تشكيلة المنتخب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

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