منتخب المغرب يقسو على غينيا بيساو بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

هزم منتخب المغرب منافسه غينيا بيساو بخماسية نظيفة دون مقابل، في مباراة جمعت كلا المنتخبين في مدينة الرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب المغرب والخماسية النظيفة

وأحرز اللاعب المغربي أشرف حكيمي الهدف الأول في شباك مرمى غينيا في الدقيقة ال31 بتسديدة قوية، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب عمران لوزا مع نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها بقوة على يسار حارس المرمى، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب أسود الأطلس بهدفين نظيفين دون رد.

وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال49 عن طريق إلياس شايرا في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بعد عرضية جميلة، وفي الدقيقة ال62 سجل اللاعب أيوب الكعبي الهدف الرابع بتسديدة قوية في شباك مرمى غينيا بيساو.

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وختم مهرجان الأهداف في شباك منافسه الخصم غينيا في الدقيقة ال82 عن طريق منير الحدادي سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى غينيا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب المغرب بخمس أهداف نظيفة.

تشكيلة منتخب المغرب

ولعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش بتشكيلة أساسية في مواجهة منتخب غينيا بيساو، فقد آتى في حراسة المرمى ياسين بونو.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أشرف حكيمي، كيفن مالكويت، نصير مزراوي، أما في خط الوسط آتى كلاً من: حكيم زياش، عمران لوزا، أمين حارث، إلياس شاير، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، منير الحدادي.

تشكيلة منتخب غينيا بيساو

ودخل المدرب الغيني باسيرو كاندي في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المغرب، حيث كان في حراسة المرمى جوناس مينديس.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مامادو كاندي، مارسيلو دجالو، نانو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: موريتو كاساما، بانوتش كامارا، زيزينيو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بيكيتي، ماما بالدي، فريدريك ميندي.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العام 2022

ويتربع منتخب المغرب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط في المركز الثاني من جدول الترتيب.

أما في المركز الثالث جاء منتخب غينيا برصيد نقطتين، وفي أدنى جدول الترتيب جاء منتخب السودان بنقطة واحدة خلال تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

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