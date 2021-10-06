منتخب إسبانيا يقصي إيطاليا ويتأهل إلى نهائي دوري أمم أوروبا (شاهد)

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري أمم أوروبا على حساب منافسه منتخب إيطاليا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة مثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب “سان سيرو”.

هدفي منتخب إسبانيا في شباك إيطاليا

وسجل أولى أهداف منتخب إسبانيا في شباك إيطاليا اللاعب فيران توريس في الدقيقة ال17 في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه على يمين حارس المرمى الإيطالي دوناروما، وجاء الهدف الثاني من نفس اللاعب في الدقيقة ال47 برأسية كروية بعد عرضية جميلة.

هدف منتخب إيطاليا الوحيد

وأحرز اللاعب لورينزو بيليغريني في الدقيقة ال83 في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة على يمين حارس شباك منتخب إسبانيا، لينتهي اللقاء الناري بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد والتأهل إلى نهائيات دوري أمم أوروبا.

فران توريس بقميص منتخب إسبانيا 🇪🇸 🏟 21 مباراة

⚽️ 12 هدفًا جوهرة 💎 pic.twitter.com/r2cHVmSTyJ — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 6, 2021

وشهد اللقاء طرد مدافع منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي في الدقيقة ال42، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب إسبانيا ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ونجح المدرب الإسباني لويس إنريكي في تحطيم سلسلة انتصارات منتخب إيطاليا في أول خسارة على ميدان الأخير بعد 37 مباراة دون أي هزيمة.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب إسبانيا في منافسات دور النصف النهائي من كأس أمم أوروبا، حيث جاء في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، أما في هجوم الفريق كان الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف منتخب إيطاليا، حيث تواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون، بينما آتى في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي.

🚨رسمياً | إسبانيا تهزم إيطاليا وتتأهل لنهائي بطولة دوري الامم الاوروبية 🔝#دوري_الأمم_الأوروبية | 🇪🇸🇮🇹 pic.twitter.com/lmdSgoQEe9 — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) October 6, 2021

فيما جاء في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس.

وسيواجه منتخب إسبانيا في المباراة النهائية على لقب كأس دوري أمم أوروبا، نظيره الفائز من مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا يوم الأحد المقبل، بينما سيتنافس منتخب إيطاليا الخاسر من المباراة على المركز الثالث من البطولة.

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