رويترز تكشف تفاصيل صادمة: محمد بن راشد تجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا ومحاميتها وفريقها الأمني

قالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إنّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر باختراق هواتف زوجته الأميرة الأردنية هيا الحسين ومحاميتها وفريقها الأمني في إطار “حملة مستمرة من الترهيب والتهديد” خلال معركة الحضانة على أطفالهم.

واستخدم محمد بن راشد برنامج “Pegasus” المتطور، الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، لاختراق هواتف الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبدالله الثاني، وبعض أولئك المرتبطين بها بشكل وثيق.

كما حاول العاملون لديه شراء قصر مجاور لمنزل هيا بالقرب من العاصمة البريطانية، وهو إجراء ترهيبي قضت المحكمة أنه تركها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة وكأنها “لا تستطيع التنفس بعد الآن”.

وتأتي الأحكام الأخيرة بعد 19 شهرًا من استنتاج المحكمة أن محمد بن راشد قد اختطف اثنتين من بناته وأساء معاملتهن واحتجزتهما رغماً عنهما.

القاضي البريطاني: محمد بن راشد أساء استخدام السلطة إلى حد كبير

وقال القاضي أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة في إنجلترا وويلز، في حكمه: “النتائج تمثل انتهاكًا تامًا للثقة، وفي الواقع إساءة استخدام للسلطة إلى حد كبير”.

ونفى محمد بن راشد مزاعم القرصنة. وقال محاموه إن دولاً أخرى في الشرق الأوسط يمكن أن تكون مسؤولة.

وقال ديفيد بانيك، محاميه ، للمحكمة إنّ موكله “ليس لديه علم بأي نشاط من هذا القبيل”. “إنه لم يأذن بذلك أو يوجه أو يشجع أو يقترح بأي شكل من الأشكال أن يستخدم أي شخص آخر NSO أو أي برنامج بهذه الطريقة.”

محمد بن راشد (72 عاما) وهيا لنت الحسين (47 عاما) انخرطا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليهما جليلة (13 عاما) وزايد (9 سنوات) وقالت إنها تخشى على سلامتها وسط شكوك بأن كانت على علاقة مع أحد حراسها الشخصيين البريطانيين.

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ومن بين المستهدفين بالقرصنة محامية هيا “فيونا شاكلتون”، وهي عضوة في مجلس اللوردات البريطاني والتي مثلت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في طلاقه من زوجته الراحلة الأميرة ديانا.

تم الكشف عن هذا النشاط في أغسطس من العام الماضي بعد أن تلقت شاكلتون بلاغًا عاجلاً من قبل شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، بأنها وهايا قد تعرضتا للاختراق ، حسبما أُبلغت المحكمة.

بلير هو أيضًا محامٍ بارز عمل مستشارًا خارجيًا لـ NSO.

واستمعت المحكمة في الوقت نفسه إلى أن خبيرًا إلكترونيًا من Citizen Lab مراقب الإنترنت بجامعة تورنتو ، والذي يبحث في المراقبة الرقمية ، نبه أيضًا محامي هيا بعد تتبع القرصنة.

قال محامو هيا إنه بمجرد الكشف عن القرصنة ، ألغت NSO عقدها مع الإمارات العربية المتحدة. وقالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستطيع التعليق على الفور على القضية ، لكنها قالت إنها اتخذت إجراءً إذا تلقت أدلة على إساءة استخدام بيغاسوس.

ورفض شاكلتون وبلير التعليق.

يُنظر إلى محمد بن راشد على أنه القوة الحكيمة وراء صعود دبي إلى مركز تجاري عالمي. لقد سعى إلى تلميع سمعة المدينة الخليجية في قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة.

لا يوجد ما يشير إلى أن حكم العام الماضي تسبب في أي ضرر كبير له شخصيًا أو لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت بريطانيا والإمارات الشهر الماضي عن “شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل” تنطوي على مليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.

الأميرة هيا بنت الحسين: أشعر بأنني مطاردة

تم رفع قيود الإبلاغ عن النتائج التي توصل إليها ماكفارلين بعد عام من جلسات الاستماع يوم الأربعاء.

قالت الأميرة التي تلقت تعليمها في بريطانيا: “لا أشعر أن بإمكاني المضي قدمًا بحرية كما هو الحال الآن ، بينما أشعر بأنني مطاردة طوال الوقت ، وأنا مجبرة على النظر من فوق كتفي في كل لحظة من اليوم”.

بلغت التكاليف القانونية للقضية ملايين الجنيهات الاسترلينية، حيث تورطت القضية في بعض أبرز المحامين البريطانيين. واكدت المحكمة ان تكاليف استئناف واحد فقط بلغت 2.5 مليون جنيه.

سعى محمد بن راشد، في البداية إلى إعادة الأطفال إلى دبي، لكنه عانى منذ ذلك الحين من هزائم متكررة في المحاكم الإنجليزية.

في حكم صدر يوم الأربعاء، قضت ماكفارلين بأن الأطفال يجب أن يعيشوا مع والدتهم الأميرة هيا بنت الحسين.

وفي حكم صدر في مارس الماضي، خَلُصَ القاضي إلى أن محمد بن راشد عرّض هيا لحملة ترهيب جعلتها تخشى على حياتها.

وخلص إلى أن محد بن راشد رتب لاختطاف ابنته شمسة التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا في عام 2000 من شوارع كامبريدج في وسط إنجلترا وإعادتها إلى دبي.

ووجد القاضي أيضًا أنه ثبت أن محمد رتب لخطف القوات الهندية شقيقة شمسة الصغرى من قارب في المياه الدولية قبالة الهند في عام 2018 وإعادتها إلى الإمارة.

في حين أن النتائج التي توصل إليها لا ترقى إلى مستوى تحديد الجرم الجنائي، إلا أنها تعني أن ماكفارلين مقتنع بأن الادعاءات مثبتة على ميزان الاحتمالات وأن هذا قد يؤثر على ترتيبات الاتصال بأطفاله في المستقبل.

وقال: “كما أثبتت الحقائق السابقة، فإن الأب، وهو رئيس حكومة الإمارات العربية المتحدة، مستعد لاستخدام ذراع الدولة لتحقيق ما يعتبره حقًا”. “لقد قام بمضايقة وترهيب الأم قبل رحيلها إلى إنجلترا ومنذ ذلك الحين. إنه مستعد لتأييد أولئك الذين يتصرفون نيابة عنه يفعلون ذلك بشكل غير قانوني داخل المملكة المتحدة.”

اصدقاء مع الملكة

وقال محامو الأميرة هيا بنت الحسين للمحكمة إن وزارة الخارجية البريطانية على علم بمزاعم القرصنة، وأن الشرطة أعربت عن رغبتها في مقابلة هيا ومحاميها كضحايا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان ذلك قد حدث أم لا. كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية أو الشرطة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها الأنشطة الإلكترونية للإمارات للتدقيق.

في الشهر الماضي، اعترف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية، عملوا كجواسيس إلكترونيين للإمارات، بانتهاكهم قوانين القرصنة الأمريكية للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والحكومات المنافسة.

خلال جلسات الاستماع في لندن، كافح فريق من محامي محمد بن راشد رفيع المستوى لأشهر لمنع المحكمة من النظر في مزاعم القرصنة، بالقول إنها لا تتمتع بالولاية القضائية وأنه يتمتع بالحصانة، ثم بمحاولة إقناع القاضي بأن الشيخ كان كذلك. غير مسؤول.

وقال فريقه القانوني إن المملكة العربية السعودية والأردن كانتا من بين مجموعة من الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تكون وراءها.

ورفض ماكفارلين تلك الاقتراحات، قائلا إن فكرة أنه يمكن أن يكون الأردن “غير جوهرية بحيث لا يكون لها عواقب”.

وبدلاً من إظهار أي قلق على سلامة والدة أطفاله ، “قام بتشكيل فريق طب شرعي هائل للطعن في النتائج التي تسعى إليها الأم ولمحاربة القضية ضدها في كل نقطة”.

وخلص ماكفارلين، ووافقت محكمة الاستئناف، على أن محمد بن راشد أذن باختراق ستة هواتف، حدث بين يوليو وأغسطس 2020 عندما تم استغلال ثغرة أمنية في أنظمة iPhone الخاصة بشركة Apple.

كشف خبراء في التحليل السيبراني عن تحميل 265 ميغا بايت من البيانات مرة واحدة من هاتف هيا، أي ما يعادل 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة.

ولم يتم تحديد مقدار البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها منها ومن الهواتف الأخرى بالضبط.

الأميرة هيا ومحمد بن راشد لهما علاقة وثيقة في المجتمع البريطاني الراقي منذ عقود ، وكلاهما على علاقة ودية مع أفراد العائلة المالكة البريطانية بما في ذلك الملكة إليزابيث.

محمد بن راشد، من خلال إسطبل جودلفين الذي أسسه هو لاعب رئيسي ومستثمر في صناعة سباق الخيل البريطانية. فاز حصانه Adayar بسباق Epsom Derby الشهير هذا العام.

كما قام ماكفارلين بتمديد أحكام أمر سابق بعدم التحرش، والذي منع الشيخ من شراء أي أرض أو عقار بالقرب من منزلها في ريف بيركشاير ، غرب لندن ، بعد أن حاول وكلائه شراء قصر مجاور بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني والذي كان يطل على منزلها. .

وقالت هيا لمكفارلين في بيان “أشعر وكأن الجدران تقترب مني ، وأنني لا أستطيع حماية الأطفال وأننا لسنا بأمان في أي مكان”. “أشعر أنني لا أستطيع التنفس بعد الآن ؛ أشعر بالاختناق”.