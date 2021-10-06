“عودة قطر وتراجع الإمارات”.. الأمير المغربي هشام العلوي يثير الجدل في حوار ناري

أدلى الأمير المغربي هشام العلوي، بتصريحات مثيرة للجدل عن الوضع في منطقة الخليج وتطرق لأزمة حصار قطر في العام 2017 ومن بعدها المصالحة في قمة العلا بيناير الماضي.

وجاء ذلك في حوار للأمير المغربي ـ أحد افراد السرة الحاكمة بالمغرب ـ مع صحيفة “أوريون21” الفرنسية.

عودة قطر وتراجع الإمارات

وتحت عنوان “عودة قطر وتراجع الإمارات”، قال الأمير المغربي إنه وبعد أربع سنوات، “انقلب الوضع، وشهدت منطقة الخليج إعادة توازن جيوسياسي كبير.

موضحا أن قطر احتلت مكانة جديدة بفضل قوة سياستها الخارجية التي تفوق بكثير حجمها الجغرافي الصغير، في حين أصبحت الإمارات في موقف دفاعي بعد أن تعرضت لعدة نكسات في مواضيع إقليمية مختلفة”.

وأضاف الأمير هشام: “يمكن تفسير هذا الوضع الجديد قبل كل شيء من خلال مقارباتهما الإقليمية المتعارضة كليا، فقد طورت قطر سياسة خارجية مستقلة مستوحاة من نظرة استراتيجية على المدى الطويل، في حين طبقت الإمارات من جانبها تكتيكات قصيرة المدى”

اقرأ أيضاً: هذا ما قاله الأمير هشام العلوي ابن عم الملك المغربي محمد السادس عن التطبيع مع اسرائيل

كما يرى الأمير المغربي في الملف الأفغاني عنوانا لنجاح دبلوماسية قطر نظرا للدور الذي لعبته.

وقال: “أصبح من غير الممكن تجاوز قطر في أي حوار مع طالبان، إذ قامت بتسهيل إقامة جسور جوية لإجلاء العديد من الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، ووافقت إلى جانب تركيا على إدارة مطار كابول نيابة عن السلطة الجديدة. وهكذا، أصبحت العلاقات بين الغرب وطالبان ترتبط جزئيا بالدوحة”.

ماذا قال الأمير هشام العلوي عن فلسطين

ولم يستبعد الأمير هشام، أن تستمر قطر في هذا الدور الدولي، وخاصة في العالم العربي إذ “يمكن أن تشكل فلسطين الانفتاح القادم بالنسبة لقطر ويسمح لها بتكرار نجاحها الأفغاني من خلال القيام بدور الوسيط بين حماس من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى”.

وتابع أن “قطر استثمرت في القوة الناعمة بعد الربيع العربي في حين استثمرت الإمارات في القوة الصلبة، وراكمت من الأخطاء الكثير رفقة تيار مناهضة الثورة الذي يضم كذلك السعودية والبحرين ومصر.

هذا ولفت الأمير المغربي إلى تواطؤ الإمارات مع إدارة دونالد ترامب والقيام بتدخلات عسكرية في المنطقة، بهدف توقيف أي تقدم ديمقراطي، كما روجت لتقنيات جديدة مثل بيغاسوس لإسكات المعارضين والأصوات المنتقدة في الخارج”.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية أظهرت محدوديتها بوضوح، خاصة وأن استعراضات القوة لم تؤد إلا لتضخيم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تتخبط فيها ليبيا واليمن هذه الحصيلة الرديئة”.

وشدد هشام العلوي على أن الإماراتيين وجدوا أنفسهم، “مقيدي الأيدي والأرجل في فلسطين خلال حرب غزة في 2021. فدعمهم الحماسي لصفقة القرن تحت إدارة ترامب منعهم من الانخراط أكثر مع الفلسطينيين على الأرض”.

الإمارات اخطأت

ورأى الأمير أن أخطاء الإمارات تمتد إلى طريقة التعامل مع السعودية، “فهذه الأخيرة وجدت نفسها تتحمل فاتورة مغامرات الإمارات في الثورة المضادة بل وحتى التطبيع مع إسرائيل.

حيث لم تأخذ أبو ظبي بعين الاعتبار وضعية السعودية الداخلية علاوة على الاختلاف حول إنتاج النفط، مما دفع بالرياض إلى تقليص صامت لنوعية العلاقات بل وحتى سحب الشركات من الإمارات، حسب قوله.

اقرأ أيضاً: هذا ما قاله الأمير هشام العلوي عن حماس والسقطة التي وقع فيها العرب والحل الوحيد للفلسطينيين الآن

وتوقع الأمير هشام “استمرار الصراع بين البلدين مع آفاق جديدة جيوستراتيجية في عالم متعدد الأطراف يتبلور تدريجيا ومن قياداته الجديدة الصين،”.

وقال: “باختصار تدخل دولتان خليجيتان صغيرتان بطموحاتهما الهائلة حقبة جديدة من التنافس الجيوسياسي. ويصعب إلى حد الآن التنبؤ بنتائج هذه المواجهة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news