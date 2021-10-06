زوجة مؤمن زكريا ترد على شائعات وفاة زوجها

نفت ريهام الشيمي زوجة النجم المصري ولاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا 33 عامًا، شائعات وفاة زوجها، في منشور نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” بعد المنشورات التي تم تداولها من قبل النشطاء خلال الساعات الماضية.

زوجة مؤمن زكريا والشائعات

وردت زوجة مؤمن زكريا منشور لها على حسابها الشخصي، قائلة: ” حسبنا الله ونعم الوكيل .. ليه بس كده .. بل ما تساعدونا بالدعاء والشفاء تتدمروا نفسيتنا ليه”.

"بدل ما تساعدونا بالدعاء تدمرونا نفسيًا ليه".. زوجة لاعب #الأهلي #مؤمن_زكريا تنفي شائعات بوفاته pic.twitter.com/BOpAOtiVXw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 6, 2021

وأضافت، ” اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها، طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

مؤمن زكريا وتهنئة زوجته

وحرص النجم المصري مؤمن زكريا على الاحتفال يوم أمس الثلاثاء بعيد ميلاد زوجته ريهام الشيمي، حيث نشر منشور عبر حسابه الشخصي على منصة ” الانستغرام” مرفق به عدد من الصور لهما معًا معبرًا عن محبته لزوجته، وقد علق عليها: ” عيد سعيد يا حياتي، ربنا يخليكي ليا”.

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ضمور العضلات

وأصيب اللاعب زكريا بمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري في عضلات الجسم، وهو لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، فهو مرض خطير سريع الانتشار في جسم أنحاء الجسم.

وكذلك يتفاقم حالة الشخص المصاب بهذا المرض النادر من العضلات إلى الأعصاب، وهو ما يفقد الجسم سيطرته على العضلات وجميع حواس جسم الإنسان وكذلك التأثير على النطق.

وعن علاج مرض الضمور في العضلات حسب درجة الإصابة وخطورتها وكذلك قدرة المصاب على الحركة، وهو مرض يمنع الإنسان من الحركة وممارسة الرياضة بشكل كلي، وربما يقوم المريض بممارسة رياضات أخرى حسب قوة المرض.

وكذلك يمكن علاجه من خلال التدخل الجراحي في الحالات الصعبة، وتناول العقاقير والأدوية والالتزام بجلسات العلاج الطبي.

مسيرته الكروية

وقد بدأت مسيرة النجم مؤمن زكريا مع فريق الأهلي المصري خلال موسم صيف 2004 لمدة أربع مواسم كاملة، وبعدها انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي عام 2009، ثم المصري البورسعيدي مع بداية موسم الانتقالات الشتوية 2010-2011 مقابل صفقة بمليون جنيه مصري.

ولم يمكث طويلاً لينتقل بعدها إلى فريق إنبي خلال موسم 2011-2012 بصفقة بمليون جينه مصري، لينتقل بعدها للإعارة إلى نادي الزمالك المصري الذي فاز معه ببطولة كأس مصر عام 2014.

مؤمن زكريا بخير ومفيش اي حاجة جديد في حالته أنا بجد مش قادر أفهم جنس ملة الأشخاص اللي بتدير الصفحات الملوثة ده اللي بيبقى كل شغلها الشاغل الاشاعات عن أي حد مريض وأن ممكن يكتب خبر يقول توفي عشان لايك ولا شير ولا كلام فاضي زي ده pic.twitter.com/umMJGg7lIp — ahmed gamal (@gemyyy72) October 5, 2021

ليعود بعدها إلى فريق الأهلي المصري خلال فترة موسم الانتقالات الشتوية 2014-2015 بصفقة بلغت قيمتها بخمس ملايين جنيه مصري بعقد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي الزمالك.

وقد أعاره فريق الأهلي “المارد الأحمر” إلى نادي الأهلي السعودي في عام 2018، وبعدها إلى فريق أحد عام 2019، ليصاب بعدها بمرض نادر وخطير وهو الضمور في العضلات في عام 2020 أدى إلى توقف مسيرته الكروية.

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