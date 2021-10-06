ريهام سعيد عاجزة عن تلاوة القرآن والتسبيح بسبب السحر الأسود! (شاهد)

ادعت الإعلامية ريهام سعيد تعرضها للسحر الأسود، الأمر الذي جعل لسانها عاجز عن التسبيح و ذكر الله، بحسب تعبيرها.

ريهام سعيد: معمولي سحر بيتجدد

وقالت ريهام سعيد في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك): (قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده).

وأشارت ريهام سعيد إلى أن أكثر من جهة تعمل لها السحر، معقبة: (للأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة، وكنت أستعين بقراءة سورة البقرة لكن في شيء كان بيمنعني عن تكملتها).

وتابعت: (بيمنعني كمان عن التسبيح وقراءة الأذكار أيضا، مع إني بصلي وبحس بالانهيار وقت الصلاة، لكني مصممة على المواظبة على قراءة سورة البقرة والدعاء).

وكشفت ريهام سعيد أن تعرضها للكثير من الأزمات في حياتها على كافة المستويات الشخصية، جعلها تتوجه للسؤال للداعية مصطفى حسني، الذي نصحها بالاعتماد على سورة البقرة بشكل دائم، لكنها عاجزة عن قراءتها.

السحر عالم أسود

وأضافت: (طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك).

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وأشارت الإعلامية المصرية إلى تعلم هؤلاء الذين قاموا بالسحر لها، محذرة من أنهم (سيلقون جزائهم في قبورهم) حسب تعبيرها.

وختمت ريهام حديثها بنصيحة لجمهورها قالت فيها: (السحر طلع عالم أسود، أوعوا تروحوا لشيوخ بحجة أنه يعرف أن عندك حاجة.. لأنه بيكشف عليكي وكل مسام جسمك بتتفتح فبتبقى معرضة أكثر للسحر والحسد).

حاجة مميتة

وفي وقت سابق، أعلنت ريهام، إصابتها بفيروس كورونا، ووصولها إلى مرحلة الخطر بعد تأثر رئتيها.

ونشرت ريهام سعيد صورة ليدها عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام)، وعلقت: (بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية).

وسردت ريهام سعيد ما تشعر به بعد اقترابها من الموت على حد تعبيرها قائلة: (إحساس غريب وأنت عندك حاجه مميتة.. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة).

وتابعت: (شكرا يا رب على حبك لي وشكرا على ابتلائك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بي.. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه.. استحملت وصبرت على افتراء وظلم كتير).

وأضافت الإعلامية المثيرة للجدل: (يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي.. اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل علي محنتي، أنا راضية بأي شيء).

ووجهت ريهام رسالة لمهاجميها: (نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح، إنت بتاخد ذنب رهيب إنتوا بتاخدوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعدلك في أعز ما عندك)

وختمت: (أرجو الدعاء بالخير لي).

الملفت، أن ريهام حذفت هذا المنشور بعدما أعلنت شفاءها قبل أيام، ونشرت صورة طبيبها عبر (انستجرام) وكتبت: (اشتغلت لمده ٢٠ سنه مع جميع اطباء مصر و العالم في جميع التخصصات و بقيت بفهم في الطب زي ما اكون متخرجه من اعرق كليات الطب).

وتابعت: (احنا كنا بنعاني في فتره من قله امكانيات و لكن طول عمرنا احسن موارد بشريه في العالم، الراجل ده او البني ادم ده او الدكتور ده راجل لازم كلنا نفتخر بيه زي كتير من اطباءنا العظام).

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واستطردت حديثها عن الطبيب قائلة: (الاستاذ الدكتور حسام حسني بجد شكرا بعد ربنا انقذتني انا كنت متاكده اني مش هارجع البيت، الفيروس مرعب وأعراضه قاتله وصحيح لسه العلاج طويل ومؤلم و الكورتيزون خلاني ميس بيجي، لكن رجوعي لاولادي بالدنيا).

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وأشادت ريهام بالأطباء في مصر، وتعاملهم مع فيروس كورونا قائلة: (فكره ان اد ايه انا شفت ان اطباءنا فاهمين ابعاد الفيروس وعلاجه في الوقت القصير ده و التعامل مع المرض بالاحتراف ده وهو مرض مجهول تبين اد ايه احنا بنفهم و بنتطور وبنحقق).

وختمت ريهام: (كل التحيه والتقدير لاطباء مصر ربنا يديمهم علينا من نعم الله سبحانه و تعالي .الف حمد و شكر و شكرا لكل كلمه دعاء انا من جثه هامده لواحده دبت فيها الحياه فجاه فعلا الدعاء لله عن يقين كل الي الواحد محتاجه).

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