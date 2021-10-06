تركي الحمد يترحم على أنور السادات ويعاتب العرب على عدم السير خلفه!

أثارت تغريدة نشرها الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد، حول الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، جدلا واسعاً، على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال تركي الحمد في تغريدته التي رصدتها “وطن”، ( رحم الله الرئيس محمد أنور السادات.. كان نسيجا وحده في ذلك الزمان).

وأضاف الكاتب السعودي المثير للجدل ( لو سار العرب خلفه حينها، لكان الحال غير الحال، ولكن يبدو أن العرب مازوخيين (يحبون الخضوع)، يحبون من يمرغ انوفهم بالتراب).

واختمم تغريدته بالقول ” عبدوا”جمال عبدالناصر واحتقروا السادات..عجبي”.

رحم الله الرئيس محمد أنور السادات..كان نسيجا وحده في ذلك الزمان..لو سار العرب خلفه حينها، لكان الحال غير الحال، ولكن يبدو أن العرب مازوخيين، يحبون من يمرغ انوفهم بالتراب.."عبدوا" عبدالناصر واحتقروا السادات..عجبي.. pic.twitter.com/vxkpCOTISs — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) October 6, 2021

ويرتبط اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بحدثين فاصلين في تاريخ مصر والأمة العربية عامة، فهو الذي قاد الجيش المصري إلى أول انتصار عسكري على الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 1973، وهو الذي رسم أيضا للقادة العرب بداية الطريق نحو وضع السلاح وامتطاء نهج التفاوض والسلام مع إسرائيل.

تغريدة تركي الحمد حول محمد أنور السادات تثير ضجة واسعة

ولاقت تغريدة الكاتب السعودي، ردود فعل غاضبة في بعضها ومؤيدها في بعضها الأخر، إذ انتقد مغردون هرولته للتطبيع مع إسرائيل، فيما رأى اخرون أنه حقق انتصاراً كبيراً في حكمته.

اقرأ أيضاً: “سجلوا عملية اغتيالي”.. “شاهد” ابنة أنور السادات تكشف كواليس اغتيال والدها

وقال مغرد سعودي منتقداً كلام الحمد حول السادات :” حتى لو سار العرب خلفه لن يحصلوا على شيء ولا الفلسطينيين.. السادات كان أناني يبحث عن شهرة إعلامية ولم يبحث عن مصلحة مصر ولا الأمة العربية، مصر في أسوء حالها بعد أن وعدوها بأنهار اللبن.. الكيان الصهيوني مشرع إستعماري إستيطاني توسعي ولن يكتفي بفلسطين بل مكة والمدينة واليوم يروج لهذا “.

حتى لو سار العرب خلفه لن يحصلوا على شيء ولا الفلسطينيين..

السادات كان أناني يبحث عن شهرة إعلامية ولم يبحث عن مصلحة مصر ولا الأمة العربية، مصر في أسوء حالها بعد أن وعدوها بأنهار اللبن..

الكيان الصهيوني مشرع إستعماري إستيطاني توسعي ولن يكتفي بفلسطين بل مكة والمدينة واليوم يروج لهذا — mansourbaz (@mansourbaz) October 6, 2021

عاد باقي وقت استعجلوا والحقوا به فمستنقع التطبيع لا قاع له وقائمة العار لا يزال بها متسع .. — منير المحجري (@muneeralmahgry) October 6, 2021

مؤيدون لفكرة تركي الحمد ماذا قالوا

وعلى قاعدة الطيور على أشكال تقع أيد السعودي عبدالحميد الحكيم ما قاله تركي الحمد واصفاً السادات بالقائد الفذ قائلاً :” السادات رجل سياسة من الطراز الاول سبق فكره عصره، انتشل مصر من هزائم الناصرية وعبر بها الى مكاسب سياسية تفوق امكانيات مصر، حيث وظف المكاسب المحدودة لحرب أكتوبر لتحقيق مكسب سياسي عظيم بتحقيق السلام مع اسرائيل، ودفع حياته ثمنا لسلام عرى أنظمة تاجرت بالقضية الفلسطينية، فمات واقفا وسقطوا من بعده”.

السادات رجل سياسةمن الطرازالاول سبق فكره عصره، انتشل مصر من هزائم الناصريةوعبر بها الى مكاسب سياسيةتفوق امكانيات مصر،حيث وظف المكاسب المحدودةلحرب أكتوبرلتحقيق مكسب سياسي عظيم بتحقيق السلام مع اسرائيل،ودفع حياته ثمنا لسلام عرى انظمةتاجرت بالقضيةالفلسطيينة،فمات واقفا وسقطوا من بعده — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) October 6, 2021

الله يرحمه كان سابق عصره

و نجح بالحرب و بغيرها يرجع كامل تراب بلده من غير متر واحد ناقص منها — Ahmed Farag (@ahmedfarag15483) October 6, 2021

من هو محمد أنور السادات

ولد محمد أنور السادات أو أنور السادات- كما عرف- في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918، لأب مصري وأم من ذوي أصول سودانية، في قرية “ميت أبو الكوم”، بمحافظة المنوفية.

وبدأ حياته في كتَّاب القرية ومكث به ست سنوات استطاع خلالها أن يحفظ القران كله بأجزائه الثلاثين، ومن الكتّاب انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته حيث لم يكن بقريته آنذاك أية مدارس للتعليم الابتدائي وحصل منها على الشهادة الابتدائية.

اقرأ أيضاً: تركي الحمد حلل الوضع في أفغانستان وقال: “الحرب الأهلية هي المرحلة القادمة”!

وعن هذه الفترة يقول أنور السادات “إن السنين التي عشتها في القرية قبل أن أنتقل إلى المدينة، ستظل بخواطرها وذكرياتها زادًا يملأ نفسي ووجداني بالصفاء والإيمان فهناك تلقيت أول دروسي في الحياة….تعلمتها على يد الأرض الطيبة السمحة، التي لا تبخل على الناس بالزرع والثمر، وتعلمتها من سماء قريتنا الصافية المشرقة، إنني أعتقد أنني لو تخليت عن الروح الريفية التي تسري في دمي، سوف أفشل تمامًا في حياتي”.

ثم انتقل إلى القاهرة بعد عودة أبيه من السودان، في أعقاب مقتل السردار الإنجليزي “سير لي ستاك” قائد الجيش المصري والحاكم العام للسودان. فقد كان من أهم العقوبات التي وقعتها إنجلترا على مصر أن يعود الجيش المصري من السودان .. فعاد معه والد السادات حيث كان يعمل كاتبًا بالمستشفى العسكري.

اقرأ أيضاً: تركي الحمد يسخر من القضية الفلسطينية وهذا ما قاله عن سرحان سرحان

والتحق السادات بالعديد من مدارس القاهرة؛ مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالزيتون، ثم مدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة، فمدرسة فؤاد الأول الثانوية، ثم مدرسة رقيّ المعارف بشبرا، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة.

ماذا فعل حتى تم اغتياله وقاطعه العرب

الكثير من الأحداث التي عايشها أو شارك في صناعتها السادات جعلت حياته مادة دسمة لأفلام مصرية وأخرى أجنبية، فهو أول رئيس عربي يزور إسرائيل ويلقي خطابا أمام الكنيست عام 1977، وأول من جهر من القادة العرب برغبته في السلام مع إسرائيل ووقع معها في 26 مارس/آذار 1979 اتفاقية كامب ديفيد التي كلفته مقاطعة عربية وتم على إثرها نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.

ولم تكن هذه هي الضريبة الوحيدة التي أداها السادات مقابل نهج السلام مع إسرائيل، بل في اليوم الذي كان يحتفل فيه بذكرى نصر جيشه على إسرائيل، اغتالته مجموعة مسلحة وهو يحضر استعراضا عسكريا في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news