برشلونة لكرة اليد يفوز على الزمالك في كأس العالم للأندية في مباراة مثيرة (فيديو)

فاز فريق برشلونة لكرة اليد على منافسه فريق الزمالك في دور الربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بنتيجة 32-36، في مباراة مثيرة ونارية أقيمت بين كلا الفريقين داخل صالة الجوهرة في العاصمة السعودية الرياض.

مباراة برشلونة والزمالك

ودخل فريق المباراة فريق الزمالك بقوة واستطاع تعزيز الفارق في مجريات أحداث الشوط الأول، إلا فريق برشلونة “الكتالوني” قد تدارك الأمر مع الدقائق الأخيرة من المباراة في تقليص الفارق من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بفارق نقطة واحدة 17-18.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ فريق برشلونة في الضغط على لاعبي الخصم الزمالك، كما ونجح في تعزيز وتوسيع الفارق مع الفريق البيضاوي المصري الذي قدم أداء رائع أمام حامل اللقب في المباراة، لتنتهي المواجهة النارية بفارق 4 أهداف وبنتيجة 36-32.

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وتأهل فريق الزمالك “القلعة البيضاء” للمشاركة في كأس العالم للأندية في كرة اليد بعد الفوز على غريمه فريق الأهلي والتتويج بكأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28-27، بينما جاء مشاركة برشلونة عقب التتويج بطلاً في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدرب الإسباني أوليفر روي في مواجهة قوية أمام منافسه برشلونة بتشكيلة من اللاعبين، كريم هنداوي، أحمد الأحمر، سيف الدرع، يحيى الدرع، أحمد مؤمن، حازم ممدوح، محمد علاء، أكرم يسرى، علي هشام، وسام نوار، أحمد حسام.

لقطات من الشوط الأول من مباراة برشلونة والزمالك بكأس العالم للأندية لكرة اليد🤾‍♂ pic.twitter.com/JSxX6PkdRk — Yallakora (@Yallakoranow) October 6, 2021

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني أنطونيو كارلوس أورتيغا في تشكيلة أمام الزمالك، أرباد ستيربيك، ألبرت روكاس، ألبرتو فال، ألكسندرو ديدو، أليكس جوميز، أنخيل مونتورو كابيلو، علي زين.

برشلونة لكرة اليد يتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 32-36 🤾🏻 pic.twitter.com/tY10DpAgRR — FCB World (@FCBW_A7) October 6, 2021

ويلتقي فريق برشلونة لكرة اليد أمام نظيره فريق بينيروس البرازيلي إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، بينما سيواجه فريق الزمالك على المراكز من الخامس وحتى الثامن في تلك البطولة.

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