برشلونة يفوز على الزمالك في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة يفوز على الزمالك في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد
Videoرياضة

برشلونة لكرة اليد يفوز على الزمالك في كأس العالم للأندية في مباراة مثيرة (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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فاز فريق برشلونة لكرة اليد على منافسه فريق الزمالك في دور الربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بنتيجة 32-36، في مباراة مثيرة ونارية أقيمت بين كلا الفريقين داخل صالة الجوهرة في العاصمة السعودية الرياض.

مباراة برشلونة والزمالك

ودخل فريق المباراة فريق الزمالك بقوة واستطاع تعزيز الفارق في مجريات أحداث الشوط الأول، إلا فريق برشلونة “الكتالوني” قد تدارك الأمر مع الدقائق الأخيرة من المباراة في تقليص الفارق من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بفارق نقطة واحدة 17-18.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ فريق برشلونة في الضغط على لاعبي الخصم الزمالك، كما ونجح في تعزيز وتوسيع الفارق مع الفريق البيضاوي المصري الذي قدم أداء رائع أمام حامل اللقب في المباراة، لتنتهي المواجهة النارية بفارق 4 أهداف وبنتيجة 36-32.

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وتأهل فريق الزمالك “القلعة البيضاء” للمشاركة في كأس العالم للأندية في كرة اليد بعد الفوز على غريمه فريق الأهلي والتتويج بكأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28-27، بينما جاء مشاركة برشلونة عقب التتويج بطلاً في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدرب الإسباني أوليفر روي في مواجهة قوية أمام منافسه برشلونة بتشكيلة من اللاعبين، كريم هنداوي، أحمد الأحمر، سيف الدرع، يحيى الدرع، أحمد مؤمن، حازم ممدوح، محمد علاء، أكرم يسرى، علي هشام، وسام نوار، أحمد حسام.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني أنطونيو كارلوس أورتيغا في تشكيلة أمام الزمالك، أرباد ستيربيك، ألبرت روكاس، ألبرتو فال، ألكسندرو ديدو، أليكس جوميز، أنخيل مونتورو كابيلو، علي زين.

ويلتقي فريق برشلونة لكرة اليد أمام نظيره فريق بينيروس البرازيلي إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، بينما سيواجه فريق الزمالك على المراكز من الخامس وحتى الثامن في تلك البطولة.

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