باريس سان جيرمان يفتح النار على ريال مدريد بعد تصريحات مبابي المثيرة للجدل

وجه المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان “ليوناردو”، رسائل شديدة اللهجة إلى ريال مدريد، محذرًا من العواقب وعدم الاحترام المستمر من الفريق الملكي، في تحريض نجمها الفرنسي كيليان مبابي على إدارة النادي الباريسي بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل عبر وسائل الإعلام الفرنسية.

باريس سان جيرمان وريال مدريد

ورد المدير الرياضي ليوناردو، على تصريحات نجمه مبابي عبر إذاعة “مونت كارلو” وصحيفة “ليكيب” الفرنسية، والحديث عن مستقبله مع فريق باريس سان جيرمان، قائلاً: ” هذا الأمر لم يتوقف منذ عامين ولقد انتهت فترة انتهت فترة الانتقالات الصيفية، ومن المفترض أن يتوقف ريال مدريد على هذا التصرف بهذه الطريقة”.

Real Madrid president Florentino Perez has hinted that his side may reach a deal to sign PSG's Kylian Mbappe on January 1. — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 5, 2021

وأردف ليوناردو، ” لقد سمعنا في الآونة الأخيرة كريم بنزيما يتحدث، ثم مدرب ريال مدريد والآن رئيسهم، وجميعهم يتحدثون عن كيليان مبابي وكأنه معهم في ريال مدريد”.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان 🗣 "كريم بنزيما تحدث عن مبابي، أنشيلوتي أيضًا تحدث عنه" 👀 "الآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، يبدو أن كيليان أصبح لاعب لديهم بالفعل" 🤔 "ما يحدث في الفترة الحالية هو عدم احترام" 😳 pic.twitter.com/EV9qBPeey9 — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 5, 2021

وأضاف، ” ما أعرفه أن مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والنادي يود أن تستمر العلاقة، وبالنسبة إلى نادي ريال مدريد أظهر عدم احترامه لباريس سان جيرمان وعقد مبابي، ولا يمكن لأحد أن يتسامح مع عدم احترام كهذا”.

أبرز ما جاء في حوار مبابي الناري مع صحيفة ليكيب 🔥🔥 pic.twitter.com/NSJ8OsHiXd — Kooora (@kooora) October 5, 2021

رئيس ريال مدريد ومبابي

وفي ذات السياق، قال رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في تصريح صحفي له في وقت سابق، قائلاً: “لقد تم تفسير حديثي بشكل خاطئ، ما قلته إن يتعين علينا الانتظار للعام القادم لكي نحظى بأنباء جديدة، ونحن دائمًا في إطار من الاحترام لنادي باريس سان جيرمان التي تجمعنا به علاقة جيدة”.

وكان مبابي قد صرح في مقابلة صحيفة له عبر إذاعة ” مونت كارلو”، قائلاً: ” لقد طلبت الرحيل منذ لحظة قراري بعدم تجديد العقد، وأردت أن يستفيد النادي بمبلغ انتقالي والحصول على بديل يملك الجودة”.

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واستكمل مبابي، ” النادي منحني الكثير ولطالما كنت سعيدًا في السنوات الأربع التي قضيتها هنا، ولا زلت سعيدًا حتى الآن وأعلنت قراري إلى النادي مبكرًا كي يتمكن النادي من التصرف”.

مترجم 📽 جزء من حديث مبابي حول ماحدث في سوق الانتقالات . pic.twitter.com/4B298xnqlw — علاء بديل للبديل (@Alaa44049335) October 4, 2021

وتابع، ” أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف وأن نتعاون جميعًا من أجل إبرام اتفاق جديد، وكنت أحترم رغبتهم في بقائي وقلت لهم إذا لم ترغبوا في رحيلي سأبقى”.

وختم حديثه، “لم أقدر حقيقة الحديث بأنني أردت الرحيل في أخر أسبوع من شهر أغسطس الماضي، فأنا لست لصًا وتحدثت مع إدارة الفريق في شهر يوليو وقلت لهم بأنني أريد المغادرة”.

يشار إلى أن عقد الفرنسي كيليان مبابي ينتهي مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران عام 2022، في ظل فشل المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده وسط الإغراءات من قبل الأندية الأوروبية من أبرزها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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