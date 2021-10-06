السعودية ترفع الحظر عن شبكة بي ان سبورت القطرية .. ما المقابل!؟

قالت وكالة بلومبيرغ الإمريكية، إنّ السعودية تقترب من رفع الحظر المفروض على شبكة بي ان سبورت القطرية في محاولة لازاحة العراقيل عن شراء نادي نيوكاسل الانجليزي.

السعودية ترفع الحظر على شبكة بي ان سبورت القطرية

وذكرت بلومبيرغ أنّ القرار السعودي برفع الحظر على شبكة بي ان سبورت القطرية والمتوقع خلال الاسابيع المقبلة سيسمح بنقل محتواها في المملكة بعد ان كانت المجموعة من ابرز معارضي شراء السعودية لنادي نيوكاسل الانجليزي بسبب قرصنة محتواها.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول قوله إنّ مجموعة بي ان سبورت القطرية لن تعارض بعد الان شراء السعودية لنادي نيوكاسل الانجليزي.

وهذا القرار، يعني أنه سيتم بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والفيفا مرة أخرى بشكل قانوني في البلاد.

وفي عام 2018، قدمت قطر شكوى إلى منظمة التجارة العالمية قائلة إن المملكة العربية السعودية تمنع بي ان سبورت beIN Sport من البث في المملكة.

وكانت منظمة التجارة العالمية في يونيو/حزيران 2020، قضت بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة بي ان سبورت، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات بي أوت كيو.

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وطالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، السعودية، بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية “بي إن سبورت” بعد اعلان القطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقال بيان صادر عنها “توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية”.

اللجنة خلصت إلى أن عدم القيام بإجراءات وعقوبات ضد قنوات “بي أوت كيو”، لا علاقة له بأيّ سياسة سعودية لمنع التواصل مع المواطنين القطريين، بل إن “عدم تطبيق السلطات السعودية لهذه الإجراءات، هو بعيد أو غير صلة، بحالة الطوارئ في العلاقات الدولية”.

وقالت اللجنة كذلك إن الإجراءات المتخذة في هذه الواقعة (من قبل السعودية) “غير متطابقة مع الاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية”، وأن مكاسب قطر تحت هذه الاتفاقية “ألغيت أو تضررت”.

وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم لوكالة رويترز: “في المجمل.. قطر هي الفائز”.