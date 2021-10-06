إنريكي يرد بقسوة على الصحافة الإسبانية بعد انتقاده بشأن تشكيلة إسبانيا (فيديو)

رد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي 51 عامًا، على هجوم الصحافة الإسبانية عليه بشأن اختيار تشكيلة منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب إيطاليا في دور النصف النهائي في دوري أمم أوروبا 2021، وقد اتهم وسائل الإعلام بالافتقار للمعرفة بقراراته.

إنريكي والصحافة الإسبانية

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة نظيره المنتخب الإيطالي على ملعب “سان سيرو”، قائلاً: ” أنا لا أقرأ ولا أسمع ولا مهتم بما يقال عن التشكيلة، حيث أنني اخترت 23 لاعبًا لخوض نهائيات المسابقة، وسنرى إن كنت اتخذت القرار الصحيح أم لا”.

وأردف، ” أنا لا أقرأ لأنني أعتقد أني أعرف كرة القدم أكثر منكم، ولدي قدر من المعلومات يزيد عنكم كثيرًا، ولا يوجد ما يمكنني قراءته ويمكن أن يثير اهتمامي”.

وأضاف إنريكي، ” بسبب الإصابة غاب المهاجمان ألفارو موراتا وجيرار مورينو”، بينما أعلن إنريكي التشكيلة دون مهاجم صريح، حيث لم يرغب في ضم رافا مير مهاجم إشبيلية أو مهاجم سيلتا فيغو إياغو أسباس.

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إنريكي وغياب لاعبو ريال مدريد

واستكمل، “لا يتعلق الأمر بلاعب واحد، حيث أننا لا نهاجم بلاعب واحد، كما أننا لا ندافع بلاعب واحد، وسنواجه منافسنا وسنحاول صناعة أكبر عدد من الفرص والاحتفاظ بالكرة وهذا أمر مهم، وليس لدينا ما نخسره بل لدينا الكثير الذي يمكننا الفوز به”.

ولم يرغب المدرب الإسباني إنريكي في ضم أي لاعب من فريق ريال مدريد الإسباني ضمن التشكيلة، بينما قرر ضم إيريك غارسيا مدافع فريق برشلونة على الرغم من تراجع مستواه.

👏🏻 ¡¡TIEMPO PARA GOLAZOS Y PARADONES!! 😝 Y no es un decir. ▶️ Dadle al play y mirad qué acciones tan espectaculares nos han dejado nuestros porteros y nuestros rematadores esta tarde. ✨ ¡¡"Show time" en San Siro!!#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/iPkyXq0En9 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 5, 2021

وتابع، ” تابعته بشكل جيد، إذا لم تتعرض للانتقادات أو يتم التقليل من شأنك، فهذا يعني أنك لم تلعب في فريق كبير”.

وسيخوض منتخب إسبانيا مباراة قوية أمام منافسه الضيف منتخب إيطاليا مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021، وسيكون فرصة أمام الإسبان لتعويض الخسارة التي تعرض لها المنتخب الصيف الماضي والخسارة قبل دور النهائي أمام منتخب إيطاليا.

يشار إلى أن الفائز من تلك المواجهة في دور النصف النهائي من دوري أمم أوروبا، سيواجه الفائز من مباراة فرنسا وبلجيكا على لقب كأس أمم أوروبا 2021 يوم الأحد المقبل.

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