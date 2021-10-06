إنجي خوري تُهاجم طليقة وائل كفوري وتهديدات باللجوء إلى القضاء بسبب صورة حساسة!

هاجمت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري.

إنجي لطليقة وائل كفوري: (لهالدرجة الغيرة)

وظهرت إنجي خوري بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، ادعت خلاله أن أنجيلا بشارة هددتها باللجوء إلى القضاء بسبب صورتها مع وائل كفوري.

وقالت إنجي بالفيديو: (انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء؟).

وأضافت إنجي: (مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلها يمكن مش بس غرت، يمكن فقعت ومتت).

وختمت إنجي خوري الفيديو بالرقص على أغنية وائل كفوري الأخيرة (البنت القوية).

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المثير للجدل، أن أنجيلا بشارة لم تُصدر تصريحات عبر حساباتها على مواقع التواصل بشأن تهديدها لإنجي باللجوء إلى القضاء و رفع دعوى تشويه سمعة كما ادعت الأخيرة.

وكانت إنجي قد وضعت الفنان اللبناني في موقف مُحرج بعدما قامت بنشر صورتهما معاً.

وظهرت إنجي خوري ملتصقة بوائل كفوري، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قبل أن تحذفها بعد ساعات من نشرها فقط.

وأرفقت إنجي الصورة المحذوفة بتعليق قالت فيه: (يا الله شو اشتقت لهل ايام، عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي .. الله يوفقه بحياته ويسعده).

وعلى الرغم من حذف الصورة لسبب غامض، إلا أن ناشطون أعادوا تداولها، وهاجموا وائل كفوري، بسبب قبوله التقاط صورة مع إنجي.

بينما اتهم آخرون إنجي بالسعي وراء تشويه سمعة وائل كفوري، مرجحين أنها التقطت الصورة في أحد حفلاته.

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ورجح آخر على طريقة نظرية المؤامرة، أن شخص ما قام بدفع نقود لإنجي، مقابل نشرها صورتها مع وائل كفوري، خاصة أنها حذفت لاحقاً.

(بالكن كيف حبلت؟)

وفي سياق آخر، هاجمت أنجيلا بشارة، الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة، والتي ادعت أن أنجيلا كانت حامل بابنتها قبل الزواج.

واتهمت أنجيلا، نسرين بالسعي وراء التريندات وزيادة نسبة المشاهدة بما تقوله عبر برنامجها (فلفل).

وعبر خاصية الستوري في (انستجرام)، كتبت أنجيلا: (يا جماعة كيف بتفهموا؟ بدكن مشاهدات وسكوبات فهمنا بس ما خلصنا بقا؟).

وتابعت طليقة وائل كفوري: (من المقرف ترك مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت واية ساعة واية نهار واي دقيقة وقبل او بعد الزواج عنجد خلص حلوا عني بقا! شو بالكن فاضي).

(بناتهم حرام مش ذنبهم)

جاء ذلك بعد رد نسرين ظواهرة على تداول خبر حمل طليقة وائل كفوري بطفلتها ميشال قبل الزواج ، حيث وصفت هذه التصرفات بالمقرفة وغير المهنية والأخلاقية.

ولمحت نسرين إلى أن أنجيلا هي من تعمَّدت الترويج لهذه الأخبار المسيئة لها بنفسها، وقالت: (بناتهم حرام مش ذنبهم).

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ووجهت أنجيلا حديثها مباشرة إلى نسرين قائلة: (عندما بحثت عن اسمك على غوغل فهمت أي نوع من الأشخاص انت. مريضة).

وأعادت أنجيلا نشر مقالة تتحدث عن إساءة معاملة نسرين ظواهرة لعاملتها المنزلية، وجاء فيه: ( أثيرت مؤخراً ضجة كبيرة حول الإعلامية نسرين ظواهرة بسبب اتهام جمعية تحمل اسم This Is Lebanon لها بإساءة معاملة عاملتها المنزلية).

هيفاء وهبي لنسرين: فاشلة وخاينة

وتابعت المقالة: (وذكرت الجمعية في تغريدات نشرتها على حسابها الخاص “على تويتر” أن مقدمة البرامج لم تدفع للأخيرة مستحقاتها وأنها لا تسمح لها بالتواصل مع ذويها وتمنعها من السفر وتحتجزها في المنزل منذ أشهر).

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ولم تقف أنجيلا عند هذا الحد، بل قامت بمشاركة تغريدة قديمة للفنانة هيفاء وهبي، كانت قد وجهتها الأخيرة لنسرين ظواهرة.

وجاء في نصها: (انت وبرنامجك وبكلتك بتسوا سرمايتي. بلا اصل، فاشلة وخاينة).

أنجيلا ترحب بالمساكنة قبل الزواج

وكانت أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت أنجيلا حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة وائل كفوري ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

وكشفت أنجيلا بشارة أنها تقبل فكرة المساكنة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلة الخطوبة والزواج، لأنها مرّت بهذه المرحلة لمدة سنة.

واعترفت طليقة وائل كفوري بأنها كانت تغار عليه، مؤكدة أنه أيضاً كان يشعر بالغيرة، مضيفة: (من الصعب العيش إلى جانب شخص مشهور، لكن الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما).

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