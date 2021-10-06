أحمد الجارالله يشكر إسرائيل على محاربتها إيران ويدعوها لخنق غزة أكثر

وجه الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، شكره لإسرائيل على محاربتها إيران في “سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزة”.

وقال الجار الله في تغريدة فجرت غضباً واسعاً حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات لاحقت تغريدته على “تويتر”، (برافوا إسرائيل دمري التموضع الايراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزه التي فيها جبابره خيانة القضية الفلسطينية لاعقي أقدام خامينئ وحرسه الثوري “.

وأضاف الكاتب الكويتي الشهير “متقلب المزاج”، ” برافوا إسرائيل نحن مترددين في رميهم خارج حدودنا العربية لأن عملائهم كُثر في دولنا ، إسرائيل شكراً ساعدي الشعب الايراني العظيم للتخلص منهم”.

برافو إسرائيل دمري التموضع الايراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزه التي فيها جبابره خيانه القضيه الفلسطينيه عالقي أقدام خامينئ وحرسه الثوري برافوا إسرائيل نحن مترددين في رميهم خارج حدودنا العربيه لأن عملائهم كُثر في دولنا ،إسرائيل شكرآساعدي الشعب الايراني العظيم للتخلص منهم — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 6, 2021

برافو إسرائيل

ولاقت تغريدة الكاتب الكويتي، غضباً واسعاً، على منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته تمجيد اسرائيل والدعوة إلى تشديد حصارها على قطاع غزة.

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تباً لهذا الفكر الليبرالي العربي المهزوم المأزوم والمأسور… ماكنت اتخيل عربيا يقول مثل هذا الكلام… — واصف هلال سلامة (@KOpP98GURMwjQEs) October 6, 2021

برافوا اسرائيل

انت تدنيت لهذا المستوي؟ — حسام الدين (@VQV7k8qM6X3wsJT) October 6, 2021

فيما رد صالح العبدلي على تغريدة الكاتب الكويتي قائلاً له :” إسرائيل لا تخدم إلا إسرائيل فقط، نعم إيران عدو اشر للعرب ونتمنى زوال هذا النظام الإيراني، ولكن يجب ان نفهم بإن إسرائيل لا تقل خطورة عن إيران “.

وأضاف :” نتذكر يوم وقف العرب ضد العراق وهلل بغزو العراق وها نحن إمريكا تخلت عن العرب والعراق أصبح يهدد للعرب بسبب المليشيا .

إسرائيل لاتخدم إلا إسرائيل فقط

نعم إيران عدو اشر للعرب ونتمنى زوال هذا النظام الايراني

ولكن يجب ان نفهم بإن إسرائيل لاتقل خطورة عن إيران نتذكر يوم وقف العرب ضد العراق وهلل بغزو العراق

وهانحن إمريكا تخلت عن العرب والعراق أصبح يهدد للعرب بسبب المليشيا 🤙🏻 — صالح العبدلي (@alabdal92364164) October 6, 2021

إسرائيل تتوعد إيران

وكان رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، أفيف كوخافي، توعد باستمرار عمليات تدمير القدرات الإيرانية “في كل مكان وزمان”.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تغيير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بحسب القناة “12” الاسرائيلية (خاصة).

وقال كوخافي: “بفضل الاستخبارات، يعرف الجيش الاسرائيلي الكثير عما يحدث في إيران وتموضعها في الشرق الأوسط”.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

وأضاف: “عمليات تدمير القدرات الإيرانية ستستمر في كل مكان وزمان (..) قدراتنا العملياتية ضد النووي الإيراني تتطور وتتحسن”.

وتمتلك اسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وهي تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.

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وتابع كوخافي: “مهما كانت التطورات في القضية النووية، فمن واجبنا توفير استجابة متاحة وفعالة. جميع أجهزة المخابرات شركاء في هذا الجهد”.

فيما اعتبر هايمان أن “التحدي الإيراني يبرز سواء على مستوى التطورات المقلقة في المجال النووي أو النفوذ الإقليمي من خلال قدرات الصواريخ أرض- أرض والطائرات المسيرة”.

وأردف أن النظام الإيراني، الذي وصفه بـ”القمعي”، ما زال مستقرا.

وتابع: “يجب أن نواصل العمل لتسريع العمليات التي من المحتمل أن تحدث في المستقبل”، من دون توضيح.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، توقفت مفاوضات لإحياء اتفاق نووي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.

وأتاح هذا الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الدولية، ولاسيما الاقتصادية، عن إيران، مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي وضمان سلميته.

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