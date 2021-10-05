بوضعيات جريئة .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري (شاهد)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صوراً جديدة، بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري، بوضعيات جريئة.

وأرفقت هيفاء وهبي صورها الجديدة بتعليق: “قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال”

ويبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري، إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمة

هيفاء وهبي تعلّق على تعطل تطبيقات فيسبوك

وعلّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تعطل تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، المملوكة للشركة، مساء الإثنين.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي”.

الحياة الاسرية لا تحتاج مواقع التواصل 🙌#التواصل_الاجتماعي #SocialMediaDown — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 4, 2021

وتوقّفت تطبيقات “واتسآب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” حول العالم، عن العمل، مساء الإثنين، مسجّلة انقطاعا واسعا استمرّ لأكثر من 6 ساعات، وشمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وعزت شركة فيسبوك اليوم، الثلاثاء، العطل الذي طرأ على خدماتها إلى “تغيير خاطئ في إعدادات” الخوادم.

وتقدم عملاق التواصل الاجتماعي بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا بانقطاع خدمات فيسبوك والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.

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من جهتها، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، المملوكة للشركة.

وأضافت الوكالة أن “ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة”.

وأوضحت أن “انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار”.

وسجلت أسهم شركة “فيسبوك” تراجعا بنسبة 5.63 بالمئة، بعد توقف تطبيقات “فيسبوك” وإنستغرام” و”واتساب”، إثر عطل تقني.

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