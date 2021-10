مبابي يعترف: “وصفت نيمار بالمتشرد ولكنني معجب بأدائه”

اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا، بوصفه زميله البرازيلي نيمار جونيور بالمتشرد نتيجة عدم قيامه بتمرير الكرة إليه داخل الملعب خلال مباريات باريس سان جيرمان.

وبين مبابي في مقابلة له مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه لا يوجد خلاف مع نيمار، مردفًا: ” هذه الأشياء تحدث دائمًا في عالم رياضة كرة القدم”.

Kylian Mbappé to L’Équipe: “Yes, I called Neymar ‘bum’ because I wasn’t happy with a pass. These are things which happen all the time in football. That’s why, right after, given how it blew up, I spoke to him about it. This happens because we want to win. That’s it – no issue”. pic.twitter.com/DMiBkLpWbo

