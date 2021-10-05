مبابي ووصف زميله نيمار بالمتشرد
مبابي ووصف زميله نيمار بالمتشرد
Imageرياضة

مبابي يعترف: “وصفت نيمار بالمتشرد ولكنني معجب بأدائه”

كتب فارس أبو شيحة
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اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا، بوصفه زميله البرازيلي نيمار جونيور بالمتشرد نتيجة عدم قيامه بتمرير الكرة إليه داخل الملعب خلال مباريات باريس سان جيرمان.

مبابي ونيمار

وبين مبابي في مقابلة له مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه لا يوجد خلاف مع نيمار، مردفًا: ” هذه الأشياء تحدث دائمًا في عالم رياضة كرة القدم”.

وأضاف، ” تحدث مواقف متشابه كتلك أثناء المباريات، ولكن الأهم ألا تترك أثارها، وأنا أحترم نيمار ومعجب بأدائه”.

مبابي وباريس سان جيرمان

وفي سياق أخر، قال مبابي في مقابلة صحفية مع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية العالمية، ” لقد طلبت الرحيل منذ لحظة قراري بعدم تجديد العقد، وأردت أن يستفيد النادي بمبلغ انتقالي والحصول على بديل يملك الجودة”.

وأردف مبابي، ” النادي منحني الكثير ولطالما كنت سعيدًا في السنوات الأربع التي قضيتها هنا، ولا زلت سعيدًا حتى الآن وأعلنت قراري إلى النادي مبكرًا كي يتمكن النادي من التصرف”.

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وأضاف، ” أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف وأن نتعاون جميعًا من أجل إبرام اتفاق جديد، وكنت أحترم رغبتهم في بقائي وقلت لهم إذا لم ترغبوا في رحيلي سأبقى”.

مبابي والخليفي

وتابع مبابي، ” علاقتي مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو جيدة، وهناك من أشاع بأنني قد رفضت 6 أو 7 عروض من أجل تمديد عقدي وأنني لا أريد التحدث مع ليوناردو وهذا ليس صحيحًا”.

واستكمل، ” لقد أخبروني أنني سأتحدث مع رئيس النادي ناصر الخليفي، ولا يمكنني الحكم ما إذا كان ليوناردو لم يتمكن من الوصول لحل معي، كما أن موقفي كان واضحًا منذ البداية، وقلت لهم أنني أريد الرحيل وقلتها مبكرًا بما فيه الكفاية”.

وختم حديثه، “لم أقدر حقيقة الحديث بأنني أردت الرحيل في أخر أسبوع من شهر أغسطس الماضي، فأنا لست لصًا وتحدثت مع إدارة الفريق في شهر يوليو وقلت لهم بأنني أريد المغادرة”.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو/ حزيران عام 2022 المقبل، رغم المفاوضات المتعثرة بين الجانبين في ظل رغبة الرحيل عن الفريق ورفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

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