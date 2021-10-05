ليفربول يعلق على حادثة تعرض كادر مانشستر سيتي للبصق من أحد جماهيره

أصدر نادي ليفربول بيان رسمي الاثنين، للتعقيب على حادثة بصق أحد جماهيره على الكادر التدريبي فريق مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول ومانشستر سيتي

وقال نادي ليفربول في بيانه، ” نجري تحقيقًا كاملاً، ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مانشستر سيتي لجمع جميع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا ذلك الحادث، إلى جانب تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة في المكان”.

🚨 ذي اثليتيك : جمع ليفربول "أدلة قوية" بعد فتح تحقيق في مزاعم مانشستر سيتي بأن مشجعًا بصق على مقاعد البدلاء خلال الشوط الثاني من مباراة يوم الأحد. pic.twitter.com/y7mPCTw1LH — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) October 4, 2021

وأردف، “الأدلة التي جمع حتى الآن كبيرة، وإذا تطلب الأمر فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد نظرًا لاحتمال توجيه تهم جنائية، وسيخضع أيضًا صاحب هذه الحادثة لعقوبات من جانب إدارة النادي”.

وختم ليفربول، ” آنفيلد هو منزلنا وسنضمن أن يكون بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين، ولن نسمح للسلوك الغير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي”.

شكوى مانشستر سيتي إلى ليفربول

وقال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” في تصريح صحفي له عبر شبكة ” سكاي سبورتس” في وقت سابق، “إنني لم أكن أعلم بتلك الواقعة عند حدوثها في الملعب، ولكن جهازه المساعد قد أبلغه بالأمر في وقت لاحق”

وأضاف، ” أنا لا أعرف ماذا حدث، سمعت شيئًا من المشجعين، ولم يكن شيئًا لطيفًا نحو الجهاز الفني المساعد ولكنني لا أعرف بالضبط ماذا حدث”.

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وأردف غوارديولا، ” أنا متأكد تمامًا أنه إذا ما حدث ذلك، فإن نادي ليفربول بكل تأكيد سيتخذ الإجراءات ضد هذا الشخص، وليفربول أكبر كثيرًا من هذا التصرف”.

🚨 #عـاجل – Sky Sports | مانشستر سيتي قدم شكوى إلى ليفربول بشأن قيام مشجع بالبصق على أعضاء طاقمه في دكة البدلاء خلال التعادل 2-2 على ملعب الانفيلد

pic.twitter.com/EQ395lgz3b — ManCityActivity™️ (@ManCityActivity) October 3, 2021

واستكمل، ” لا شيء سيغير إعجابي بهذا النادي، كما أن هذه نفس القصة التي حدثت منذ عامين أو ثلاثة أعوام، حينما جئنا إلى هنا ودمروا حافلتنا، وهم قلة من الأشخاص وليس ليفربول”.

وقد انتهت مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “الآنفيلد” بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني من جدول ترتيب دوري “البريميرليج” برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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