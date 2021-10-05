إيمي سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالدتها الراحلة ورسالة مؤثرة!

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، صورة نادرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وهي بدون مساحيق تجميل، وترتدي الحجاب كاملاً باللون الأبيض.

صورة نادرة لدلال عبدالعزيز

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام): (بحبك).

ووجهت إيمي رسالة مؤثرة لجمهورها، مرفقة بصورة والديها الراحلين، وجاء فيها: (كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و انا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بس انا مش عارفه اكون تمام).

وتابعت إيمي: (كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقه اني اوحش من الاول، وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمدلله علي نعمه الصلاه و التسبيح و الدعاء اكيد).

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وطلبت إيمي سمير غانم من جمهورها الدعاء لها، معقبة: (بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده، والحمدالله علي اي ابتلاء انا راضية).

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مشاهير يتفاعلون

وتفاعل المشاهير مع إيمي وحاولوا مواساتها، وكانت إسعاد يونس أول المعلقين وكتبت: (ربنا يطبطب علي قلوبكم انتي و دنيا، و يراضيهم في جنته و يطمنهم عليكوا).

وكتب أحمد السعدني: (يا حبيبتي ربنا يصبرك ويرحمهم يا رب ربنا معاكي ).

وعلق شريف رمزي: (ربنا يهون عليكي يا إيمي و يجمعنا بيهم في الجنة ان شاء لله).

وكتب حمدي الميرغني: (ربنا يصبركم يارب ويرحمهم ويجمعكم بهما في جنة الخلد أن شاءالله).

وعلقت الإعلامية رانيا محمود ياسين: (قلبي عندك بس مع كل اسف كل وقت بيمر الوجع بيبقي اكبر مش بيقل زي ما بيقولوا وللأسف احنا حتي لما بنحاول ننسي ولو شويه مش بنعرف لان أبائنا موجودين معانا طول وقت في حب الناس والتلفزيون والافلام والسوشيل ميديا).

وتابعت: (للاسف حتي محاولات النسيان ولو شويه بتبقي صعبه اوي الله يقويكم ويقويني، الله يرحم مامتك وباباكي وابويا ويسكنهم فسيح جناته في الفردوس الأعلى يارب ).

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري: (ربنا يصبر قلبك حبيبتي و يرحمهم ..وحشونا جد).

رسالة مؤثرة من حسن الرداد

وكان الممثل المصري حسن الرداد قد ساند زوجته، حين نشر صورة تجمعه بها ووجه لها رسالة عبر حسابه على (انستجرام).

وجاء في نص رسالة حسن الرداد لزوجته: (مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته ، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله).

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وتابع: (ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها).

وقبل أيام، تصدرت دموع الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في أول ظهور علني لها منذ وفاة والديها، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، ووصلت إليه دنيا سمير غانم، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، مرتديةً فستاناً أسود.

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وحرصت دنيا سمير غانم على الابتعاد عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، ولم تمر على السجادة الحمراء.

ولم تتمالك الفنانة المصرية نفسها، وظهرت تبكي لحظة تكريم والديها الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

إلهام شاهين تواسي دنيا

كما ظهرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، تبكي متأثرة ببكاء دنيا سمير غانم بعد سماع أسماء والديها على المسرح، وكذلك الفنانة إلهام شاهين التي حاولت مواساة دنيا.

ونشرت إلهام صورة تجمعها بابنة سمير غانم ووزيرة الثقافة عبر حسابها على (تويتر)، وعلقت بالقول: (حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم اسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين أنت وإيمى امتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى).

وخصص المهرجان تكريما استثنائيا للزوجين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم تسلمته ابنتهما دنيا.

واستأنفت دنيا سمير غانم نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين، ونعت والدتها في أول تعليق بعد أيام من وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وكتبت: (ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله”، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله).

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وختمت دنيا سمير غانم: (أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني..ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس).

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