يوفنتوس يفوز بشق الأنفس على تورينو في الديربي الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس الفوز على منافسه تورينو بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز والذي جمع الفريقين على ملعب “تورينو الأولمبي الكبير”.

وسجل هدف فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” في الدقيقة ال86 عن طريق مانويل لوكايلي بتسديدة قوية أحرزها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يسار شباك حارس مرمى فريق تورينو.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة، إلى جانب إهدار الفرص الكثيرة في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس بهدف نظيف دون رد.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لفريق يوفنتوس الإيطالي على التوالي في الدوري الممتاز بعد بداية الموسم الجاري بخسارة وتعادل، بعد رحيل صاروخ ماديرا رونالدو عن فريق السيدة العجوز، لكن سرعان ما استعادة عافيته والعودة إلى سكة الانتصارات في كافة المسابقات.

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه تورينو، فقد كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

🗣🎙 @locamanuel73: "Scoring in the derby brings about a very strong and fantastic emotion, today the Juventus family will be very happy."#ToroJuve #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfcen) October 2, 2021