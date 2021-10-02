يوفنتوس يفوز بشق الأنفس على تورينو في الديربي الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس الفوز على منافسه تورينو بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز والذي جمع الفريقين على ملعب “تورينو الأولمبي الكبير”.

يوفنتوس والهدف الوحيد في شباك تورينو

وسجل هدف فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” في الدقيقة ال86 عن طريق مانويل لوكايلي بتسديدة قوية أحرزها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يسار شباك حارس مرمى فريق تورينو.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة، إلى جانب إهدار الفرص الكثيرة في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس بهدف نظيف دون رد.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لفريق يوفنتوس الإيطالي على التوالي في الدوري الممتاز بعد بداية الموسم الجاري بخسارة وتعادل، بعد رحيل صاروخ ماديرا رونالدو عن فريق السيدة العجوز، لكن سرعان ما استعادة عافيته والعودة إلى سكة الانتصارات في كافة المسابقات.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه تورينو، فقد كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

🗣🎙 @locamanuel73: "Scoring in the derby brings about a very strong and fantastic emotion, today the Juventus family will be very happy."#ToroJuve #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfcen) October 2, 2021

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أما في وسط الفريق جاء كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، مانويل لوكايلي، وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، مويس كين.

تشكيلة فريق تورينو

ولعب المدرب ديفيد نيكولا في تشكيلة أساسية أمام منافسه يوفنتوس، حيث تواجد في حراسة المرمى فانيا سافيتش.

لكن في دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: ريكاردو رودريجيز، جليسون بريمر، ويلفريد سينغو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جوسيب بريكالو، توماسو بوبيغا، دينيس برايت، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أندريا بيلوتي، ماركو بجاكا، أنطونيو سانابريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وعقب هذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي، بينما آتى منافسه تورينو في المركز العاشر الترتيب برصيد 8 نقاط خلال منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

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