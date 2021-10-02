هند القحطاني تتلقى عرض زواج من مواطن سعودي بمهر خيالي! (شاهد)

تلقت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، هند القحطاني، عرضاً جديداً للزواج، بقيمة خيالية.

عرض زواج هند القحطاني مقابل 30 ناقة!

حيث ظهر مواطن سعودي بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الثوب التقليدي، مع قبعة رياضية ونظارات شمسية تخفي وجهه، ويقول: (يا هند أنا ودك أخطبك وأنا أبغاك.. والمهر من عندي 30 ناقة.. يا هند جعل الله يعزك ويرعاك، عيالك عيالي يا بنت الرفاقة).

وتابع المواطن: (كل الجمال مصور في محياك، وأهديك من صادق الود باقة.. يا هند أنا علي القحطاني خطبك على كتاب الله وسنة نبيه، والمهر 30 وضحة منقية، قولي تم قولي تم).

شخص يقدم 30 ناقة لـ #هند_القحطاني كمهر لزواجه منها: "قولي تم قولي تم" pic.twitter.com/4KM9VJvg97 — Mjod Mix (@MjodMix) October 1, 2021

ويبلغ سعر الناقة في السعودية، نحو 100 ألف ريال سعودي، ما يعني أن إجمالي المبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار أمريكي).

وسبق أن أعلنت هند القحطاني رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب).

وتابعت الناشطة السعودية: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني).

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وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح، مضيفة: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه).

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(هذا شرطي لأي سعودي يريد أن يتزوجني)

ثم اقترحت هند اقتراحاً غريباً وقالت: (ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط).

وسردت هند مواصفات الحبيب الذي تتمناه قائلة: (أتمنى أن يكون رجل طيب، ووسيم، وخلوق ومسؤول).

وسبق أن اشترطت هند القحطاني على أي سعودي يتقدّم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها وأن لا يتدخل فيها.

جاء ذلك في معرض ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، سألها: ”إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين“، فأجابته: ”الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني“.

وقالت القحطاني: ”زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كده يلا وأهلا به“.

هند القحطاني: أنا من خلعت زوجي

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله. بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل. وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

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واختتمت القحطاني حديثها بالإشارة إلى أن والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

هند لابنتها: (تجنني وريهم لبسك)

وفي سياق آخر، فاجأت هند القحطاني متابعيها، باستعراض جسد ابنتها الأكبر رؤى قبل أيام بطريقة غير مسبوقة.

وظهرت هند القحطاني بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي في السيارة لتوصل ابنتيها إلى مدرستهما، لكنها استوقفت الأكبر وطلبت منها الدوران لاستعراض ملابسها.

وكانت رؤى ترتدي هوت شورت جينز، مع قميص أبيض (أوف وايت)، وتقول والدتها لها: (اوقفي شوي أوريهم الاطلالة حقتك، إيوة لفي من الجنب، ومن ورا، مرة تنسيقك يجنن، والبلوزة تجنن).

وردت رؤى التي بدت مُحرجة: (بس ما سويت شعري، وكنت أبغى أجيب حقيبة الغوتشي بس ما لقيتها)، لترد والدتها: (مو مشكلة، عادي كيرلي تجنني).

وطالب ناشطون بقطع الإعلانات عند هند القحطاني بعد اتهامها باستغلال أطفالها في التجارة، مستائلين عن دور والدهم في حياتهم.

ابنة هند القحطاني بدون بنطال

وسبق أن فعلت هند الأمر نفسه قبل أسابيع فقط مع ابنتها الأصغر، والتي قامت بتصويرها وهي ترتدي تيشرت طويل دون بنطال.

وظهرت ابنة هند القحطاني بالفيديو الذي صورته والدتها، ونشرته على (سناب شات)، وهي تلعب بهاتفها المحمول، قبل أن تفاجئها والدتها بطلب عرض ملابسها للمتابعين.

وتقول هند بالفيديو: (يلا يا قلبي، والله تعرف تنسق، لبسك يجنن، قومي ورينا)، ثم تُركز الكاميرا على ساقي ابنتها، وتقول: (شايفين الشوز؟).

هند القحطاني : والله تعرف تنسق pic.twitter.com/cR5a82krvJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2021

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