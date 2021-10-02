مانشستر يونايتد يفقد صدارة البريميرليج بعد السقوط في فخ التعادل أمام إيفرتون (فيديو)

تعادل فريق مانشستر يونايتد على ميدانه أمام منافسه الضيف إيفرتون بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد وهدف التقدم في شباك إيفرتون

وسجل هدف فريق مانشستر يونايتد في شباك فريق إيفرتون في الدقيقة ال43 عن طريق أنتوني مارسيال بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك الضيف إيفرتون.

إيفرتون وهدف التعادل

وأحرز اللاعب أندروس تاونسند هدف تقليص الفارق لصالح فريق إيفرتون “التوفيز” والتعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، جاء ذلك في الدقيقة ال65 في هجمة مرتدة سريعة سكنت في نهاية المطاف في شباك المرمى.

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وحاول فريق أصحاب الأرض مانشستر يونايتد، من ممارسة الضغط في الربع الساعة الأخير من نهاية اللقاء على لاعبي الفريق المنافس إيفرتون، لكنه فشل في إحراز هدف تحقيق الفوز وفقد صدارة ترتيب قائمة “البريميرليج” للموسم الحالي بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف إيفرتون، حيث تواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو، أنتوني مارسيال.

تشكيلة فريق إيفرتون

ولعب المدرب رفائيل بينيتيز في تشكيلة أساسية أمام المستضيف مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى جوردان بيكفورد.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ياري مينا، سيموس كولمان، لوكاس دينييه، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: غيلفي سيغوردسون، فابيان ديلف، ديماراي غراي، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: ريتشارليسون، دومينيك كالفيرت ليوين، سالومون روندون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 14 نقطة متساويًا بذلك مع المتصدر فريق ليفربول بنفس النقاط، وكذلك مع منافسه إيفرتون الذي آتى في المركز الثالث من جدول الترتيب خلال منافسات الموسم الحالي.

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