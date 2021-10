لاميتا فرنجية تستعرض جسدها بإطلالة جريئة وتعليق غامض! (شاهد) شارك: استعرضت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية رشاقتها من جديد، بصور جديدة وإطلالة جريئة. لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ونشرت لاميتا فرنجية صورتين عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها بتوب نصف بطن، وبنطال ضيق من نفس القماشة وبنفس اللون النيود اللامع. واعتمدت لاميتا تسريحة ذيل الفرس مستكملةً إطلالتها المثيرة بحذاء بنقشة التايجر. وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق غامض قالت فيه: (إذا لم يشعل روحك على النار فلا يستحق الحرق). وأطلت لاميتا قبلها بأيام على شرفة منزلها في دبي بملابس شتوية من فوق، وهوت شورت من أسفل. حيث ارتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وهوت شورت تايجر وكعب عالي، ورفعت شعرها وعلقت: (هل أنتم مستعدون للشتاء؟). من كل زاوية وقبلها بأيام، شاركت لاميتا جمهورها، تجربتها الخاصة في أحد المطاعم في دبي، ولكن بطريقة جريئة. ونشرت لاميتا فرنجية فيديو عبر حسابها الرسمي في (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، أشبه بقميص النوم، وتسير إلى أحد النوافذ دون أن تُظهر وجهها، وتستعرض مؤخرتها فقط. اقرأ أيضا: إطلالات جريئة لملكات جمال لبنان .. مايوه وملابس داخلية! (شاهد) وعلقت لاميتا على الفيديو: (مناظر آسرة من كل زاوية). كما استعرضت لاميتا جسدها بفستان أبيض مُشابه، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياجا خفيفاً، وعلقت: ( البعض يسبب السعادة متى وأينما كانوا). لحظات خاصة هذا وقد شاركت لاميتا فرنجية لحظاتها الخاصة مع طفليها ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أسود، وتحتضن طفليها جاستن وإيرك، أمام شرفة منزلها في دبي. وعلقت لاميتا على الصور: (قلبي، فليحفظكم الرب). نقاء الجسد والروح وتجاوزت لاميتا قبل أيام بإطلالاتها الخطوط الحمراء عبر حساباتها على مواقع التواصل. حيث نشرت لاميتا فرنجية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تغطي جسدها بمنشفة الاستحمام فقط، وتجلس على شرفة تطل على البحر. وعلقت لاميتا على الصورة: (البحر الأبيض المتوسط ​​نقاء للجسد والروح). إطلالة جريئة في مكان عام ومن ضمن الصور التي تنشرها لاميتا فرنجية، صورة لفتت فيها الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحد الأماكن العامة حيث كشفت ملابسها صدرها . وبدت لاميتا فرنجية بفستان أسود قصير، وشعر بتسريحة ملساء، كما وضعت نظارات شمسية بتصميم فريد. اقرأ أيضا: قمر اللبنانية تستعرض حملها “دون زواج” بالبكيني! (شاهد) ومؤخراً، أثارت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، الجدل بين متابعيها بعدما شاركتهم صورة فاضحة من حمام منزلها وهي بشهور الحمل الأخيرة. وظهرت لاميتا داخل البانيو من الحمام بملابس فاضحة وكأنها لا ترتدي شيئا، وبطنها منتفخ أمامها من الحمل. وقبلها بأيام أيضا نشرت ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة، تستعرض فيها حملها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت بإطلالة بالشورت والكنزة باللون الزهري، وذلك في أحد الأماكن المطلة على البحر. وبدت بدورها في إطلالة استعرضت فيها حملها ببطن منتفخ وفي مرحلة متقدمة من الحمل. وقبلها استعرضت بطنها المنتفخ بمجموعة صورٍ وهي ترتدي البيكيني على شاطئ البحر. عرض الأزياء الجدير بالذكر أن فرنجية (39 عاماً)، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم. ومن أبرز المصممين الذين عرضت لهم لاميتا، المصمم اللبناني العالمي ​روبير أبي نادر​، وجذبت عدسات الكاميرات بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها. خاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004، التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع، والذي جمع عدداً من المشتركات وجعلهن تحت الضوء طوال 24 ساعة في اليوم، وأتاح للمشاهد مراقبتهن والتصويت للمشتركة التي يراها تستحق اللقب. وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية، ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005. ودخلت لاميتا عالم الفن والتمثيل حين شاركت في مسلسل عصر الحريم كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. في عام 2014، تزوجت لاميتا من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، من شمال لبنان، ودرس في الولايات المتحدة الأميركية، وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً، وتزوجا مدنياً في يوم عيد ميلادها، والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو في باريس. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news » «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE » شارك:

