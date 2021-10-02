(شاهد) إقبال غير متوقع من النساء في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري.. انتهى التصويت وجاري الفرز

انتهت المدة المقررة للتصويت داخل اللجان الانتخابية الخاصة في مجلس الشورى القطري، وكان لافتا المشاركة النسائية الكبيرة في أول انتخابات للشورى.

وأوضحت العديد من الصور والمقاطع المتداولة إقبال كبير من قبل النساء في قطر على التصويت، داخل لجان الاقتراع لاختيار مرشحيهم بمجلس الشورى.

اقبال كبير من النساء في اول انتخابات لمجلس الشورى القطري 🇶🇦 #ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/sJdQqLjEx3 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) October 2, 2021

وكان لافتا حرص القطريات بشكل كبير على المشاركة في أول استحقاق انتخابي، بتاريخ قطر.

أقل من نصف ساعة وتنتهي عملية الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى #انتخابات_مجلس_الشورى#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/vs0tcpuC0E — Lusail – لوسيل (@lusailnews) October 2, 2021

انتخابات مجلس الشورى في قطر

وبدأ القطريون يتوافدون منذ ساعات الصباح الباكر، إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في البلاد.

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وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين الذين بدأوا بالتوافد إليها، حيث تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثاني من أكتوبر.

دقائق قليلة ويتم إغلاق عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى بمختلف الدوائر الانتخابية عند تمام الـ 6 مساء#انتخابات_مجلس_الشوري #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري pic.twitter.com/0BYhXTclP3 — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) October 2, 2021

وسيتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا، بينما سيستمر أمير البلاد في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس، الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية.

وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء جرى على الدستور في 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، فيما يقول منتقدون إن عدد من يحق لهم التصويت محدود جدا.

18 امرأة تشارك في انتخابات مجلس الشورى

وتخوض 18 امرأة الانتخابات من بين نحو 183 مرشحا يأملون انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر، التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات.

وينصّ الدستور القطري الدائم، الصادر عام 2004، على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (30 عضواً)، فيما يعيّن أمير البلاد 15 عضواً آخرين، من الوزراء أو غيرهم.

ونظم المرشحون حملاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرق.

نائب رئيس الوزراء القطري يصفها بتجربة جديدة

ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي التصويت بأنه “تجربة” جديدة، وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول “الدور الكامل لأي برلمان”.

ووفق مواد الدستور القطري، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع واقتراح القوانين، ويقرّ الموازنة العامة للدولة، ويمارس أيضاً الرقابة على السلطة التنفيذية، ويقوم بمساءلة الوزراء واستجوابهم، وصولاً إلى طرح الثقة بهم، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، التوجه لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد.

سأشارك بانتخابات مجلس الشورى

وتصدر هاشتاج حمل وسم سأشارك بانتخابات مجلس الشورى، منصات التواصل الاجتماعي في قطر، بعد بدء عمليات الاقتراع للانتخابات الأولى من نوعها.

وتفاعل القطريون مع الوسم بعد دقائق من تدشينه، حيث أشادوا بالديمقراطية التي تتمتع بها البلاد، ودعوا المواطنين للمشاركة في التصويت دون تردد.

هذا وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، وهو يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى، التي بدأت اليوم، السبت، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث توافد القطريون إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء المجلس المنتخب في البلاد.

ووفق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) فقد ظهر حمد بن جاسم في “الدائرة 4 – المرقاب”، وهو يتخذ إجراءات التصويت ويتوجه إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته بعدما أخذ بطاقته من مسؤولي اللجنة.

#اللواء | معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى في الدائرة 4 – المرقاب.

#صوتك_أمانة#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/E3jWABvMIg — اللواء (@al_liwaaQT) October 2, 2021

ثم تبادل حمد بن جاسم الحوار مع مسؤولي اللجنة وتم أخذ بعض الصور للذكرى، في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ قطر.

إقبال واسع على انتخابات مجلس الشورى القطري

وشهدت، اليوم السبت، مراكز الاقتراع الـ30، في أول انتخابات تجري لمجلس الشورى القطري، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين.

رواد المنصات القطرية يتفاعلون على وسم #سأشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى معتبرين إقبال المواطنين على المشاركة دفعا للتجربة الديمقراطية ودعوات لاختيار المرشحين بأمانة #نشرتكم pic.twitter.com/VjGCnb0Zi3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 2, 2021

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