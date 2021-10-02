أتلتيكو مدريد يعمق جراج برشلونة بخسارة جديدة في الدوري الإسباني (فيديو)

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على منافسه برشلونة بهدفين نظيفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري “الليغا” الإسبانية.

هدفي أتلتيكو مدريد في شباك في برشلونة

وسجل فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” الهدف الأول في الدقيقة ال23 عن طريق توماس ليمار بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى برشلونة.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال44 بواسطة لويس سواريز في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى الفريق الكتالوني.

وشهد اللقاء المستوى والأداء الباهت الذي ظهر فيه فريق برشلونة أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد طيلة مجريات أحداث المباراة والفرص الضئيلة في هز شباك أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء المخيب للآمال لفريق البلوغرانا بهدفين نظيفين دون رد.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث تواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على كلاً من: ممفيس ديباي، لوك دي يونغ، أنسو فاتي.

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تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ولعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

اللاعب رقم 12 🌟🏟 pic.twitter.com/pX0g21M2o7 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 2, 2021

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

ترتيب الفرقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني من الترتيب برصيد 17 نقطة، متساويًا بذلك مع المتصدر فريق ريال مدريد بنفس النقاط، بينما تراجع فريق برشلونة بعد تلك الخسارة إلى المركز التاسع من الترتيب برصيد 12 نقطة خلال منافسات الدوري الإسباني.

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