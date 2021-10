على نتفليكس Netflix: هذه 3 عروض باللغة العربية ستنطلق في شهر أكتوبر شارك: مع اقتراب دخول فصل الخريف المتقلب، سيبحث الكثير منا خلال المساء عن الترفيه، ولا شكّ ان المعظم يتجه إلى منصة نتفليكس Netflix لمشاهدة آخر الأفلام. ولحسن الحظ، لا يوجد نقص في العروض من العالم العربي على منصات البث المباشر لقضاء ليالي الخريف. نتفليكس Netflix، على سبيل المثال، لديها مكتبة ضخمة من المنتجات الأصلية وعمليات الاستحواذ من الشرق الأوسط. تتراوح هذه المسلسلات من المسلسلات التقليدية إلى الخيال التجريبي. ولكن مع وجود الكثير للاختيار من بينها، هناك مخاطرة بأننا سنقضي وقتًا أطول في التصفح أكثر من المشاهدة الفعلية. ولهذه الغاية، قدم موقع ميدل إيست آي اختياراته الثلاثة لشهر أكتوبر. وتستند الاقتراحات إلى الإصدار البريطاني من Netflix وقد لا تتوفر بعض العروض في مناطق أخرى. 3 عروض على نتفليكس ينصح بها في اكتوبر ستة شبابيك في الصحراء مختارات من ستة أفلام قصيرة لصانعي الأفلام السعوديين، ستة نوافذ في الصحراء تتناول القضايا التي تواجه شباب البلاد حيث يجد حكامهم أنفسهم في تقاطع التقاليد والتقدم. تلقي كل حلقة الضوء على موضوعات مثل التطرف والتفاعل بين الإناث والذكور والنفسية البشرية. ومن بين الستة أفلام يبرز اثنان: فيلم (وسطي) للمخرج علي كلثمي وفيلم (سومياتي بتدخل النار) للمخرج مشعل الجاسر. تكافح الخادمة سومياتي للتعامل مع ظروف العمل الصعبة – يتم حبسها لمنعها من الهروب – والعنصرية اللاذعة لأصحاب عملها. في المشهد المحدد، تردد الطفلة السعودية ليان تحيزات والدتها الدينية، محذرة الخادمة من أن فشلها في اعتناق الإسلام سيؤدي إلى ذهابها إلى الجحيم. اقرأ أيضاً: عرض على نتفليكس .. مشاهد مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجريئة تثير ضجة في الأردن (فيديو) ومع ذلك، تصبح البراءة الكامنة وراء الفتاة الصغيرة وسيلة للتشكيك في سخافة معاملة إخوانها من بني البشر بهذه الطريقة القمعية. يعتبر هذا الموجز توبيخًا رصينًا لنظام الكفالة السعودي ، الذي يربط مصير عاملات المنازل بأصحاب عملهن. ثورة الفلاحين مسلسل لبناني تاريخي عرض في سبتمبر 2018، يمكن متابعته على نتفليكس، ويتحدث عن حقبة تاريخية منتصف القرن التاسع عشر، والفلاح الماروني تانيوس شاهين يقود انتفاضة ضد الإقطاعيين. إن تمرد الفلاحين هو إعادة سرد لنضاله. دون الشرود إلى الإفراط في التألق أو الميلودراما، تغطي السلسلة محاولات شاهين لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لزملائه الفلاحين، حيث يتخذ شخصية روبن هود لأنه يجعل النخبة تدفع ثمن استغلالهم وقسوتهم. تجسد الموسيقى التصويرية للملحن السوري إياد الريماوي مزاج حملة الفلاحين الباسلة من أجل العدالة وترفع من شخصية شاهين الجريئة. بالإضافة إلى الصراع بين المتمردين وملاك الأراضي ، يتعمق العرض أيضًا في لعب القوة الداخلية بين عشائر النخبة المختلفة. مع وجود 61 حلقة على Netflix ، من المحتمل أن تشغل هذه السلسلة المشاهدين لبعض الوقت. دفعة القاهرة المسلسل الثالث من الأعمال المعروضة على نتفليكس ويقترح مشاهدتها مسلسل دفعة القاهرة الذي كان في الأصل رمضانيًا، ويروي قصة مجموعة من النساء الكويتيات اللواتي التحقن بالجامعة في العاصمة المصرية. هناك، يشرعن في عدد من المغامرات – من مجموعة متنوعة من الرومانسية واكتشاف الذات. الدراما الاجتماعية، التي تدور أحداثها في الستينيات ، تصور مدى تعقيد حياة المرأة التي تدرس في الخارج، وتسلط الضوء على مصاعب الشخصيات حول الحب والعائلات المتعجرفة. يشرع كل عضو في المجموعة في مغامرته الفريدة، بدون بطل واضح. يتعمق البرنامج أيضًا في الديناميكيات السياسية في المنطقة، من الخمسينيات إلى الستينيات ، ويغطي صعود جمال عبد الناصر في مصر، وكذلك حرب الأيام الستة عام 1967 بين الدول العربية بقيادة مصر، وإسرائيل. بعد هزيمة البلاد ، يتحول مزاج العرض إلى كئيب ، مما يعكس حالة التشاؤم التي سادت العالم العربي بعد خسارة سيناء ومرتفعات الجولان والأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE» شارك:

