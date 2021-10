هل أحبط الجيش الجزائري محاولة غواصة اسرائيلية التجسس على تدريباته ونجح في طردها!؟

قال نشطاء عبر تيليغرام وتويتر، إنّ القوات البحرية الجزائرية أجربت غواصة اسرائيلية على الصعود فوق الماء ومغادرة مكانها، بعد أن كانت تتجسس في عرض المتوسطي على تمارين يقوم بها الجيش الجزائري بسواحل وهران.

وبحسب ما نُشر، فقد حاولت غواصة اسرائيلية، من نوع دولفين، تتبع إطلاق صاروخ كروز Club-S من غواصة من المشروع 636 التدريبي، ولكن تم اكتشافها ومتابعتها من قبل غواصتين جزائريتين و أجبروها على الظهور على السطح ومغادرة المنطقة.

وقال الصحفي الروسي المختص في الشأن العسكري داركو تودوروفسكي، إن الغواصتين الجزائريتين أجبرتا غواصة اسرائيلية على التراجع.

Off the coast of Algeria, an Israeli submarine – Dolphin type tried to track a training launch of a cruise missile Club-S from an 🇩🇿 submarine of project 636, but in turn, it was discovered and pursued by 2 submarines of project 636. They forced it to surface and leave the area. pic.twitter.com/IxflWYpkUi

— Darko Todorovski (@DarikMk) September 30, 2021