بالفستان الأصفر .. رانيا يوسف تعود للجمهور بإطلالة جريئة!(شاهد) شارك: بعد غيابها عن السوشال ميديا منذ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لنشاطها من جديد. ونشرت رانيا يوسف صوراً بفستان أصفر، يكشف مفاتنها بطريقةٍ جريئة، وذلك في إعلانها عن حساب الرسمي الجديد على موقع فيسبوك، بعد اغلاق صفحتها الاولى. وعلّقت رانيا يُوسف على فيديو نشرته على صفحتها الجديدة، وقالت: “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا .. عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيس بوك واي صفحة تانيه غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!!”. واستعرضت رانيا يُوسف جمالها بالفستان الأصفر في صورةٍ نشرتها على صفحتها الجديدة. رانيا يوسف .. فنياً فنياً، انتهت رانيا يُوسف من تصوير مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل” الآنسة فرح”، من بطولتها، ومشاركة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم. ومسلسل الآنسة فرح من تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي. كما أنّ تصور رانيا يوسف حاليًا مشاهدها في مسلسل “المماليك” استعداداً لعرضه في موسم الشتاء. وينتمي العمل لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يُوسف، وبيومي فؤاد، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة. اقرأ ايضاً: رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين وثقت أفعالهم كاميرات المراقبة (شاهد) محاكمة رانيا يوسف ومن المقرر أن تُعقد غداً السبت، جلسة محكمة مقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يُوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي . وبحسب الدعوى، فإنّ نزار الفارس بارك للفنانة المصرية على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري للكافة. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE» شارك:

قد يعجبك ايضا